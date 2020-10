Dette tror ekspertene vi kan vente oss i natt

– Jeg håper det blir en mer informativ debatt enn det vi så forrige uke, sier kommentator og tidligere USA-korrespondent for Aftenposten, Christina Pletten.

For mens presidentdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden var svært kaotisk og kraftig preget av avbrytelser og ukvemsord, tror Pletten at vi nå kanskje får høre mer om den faktiske politikken.

Klokken 03 natt til torsdag møtes visepresident Mike Pence og demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris til debatt i Salt Lake City, Utah.

– Jeg tror den kan bli spennende i den forstand at kanskje vi får høre mer om hvordan de tenker om håndteringen av koronapandemien og hvordan de tenker å løse USAs store helseutfordringer, som er ekstra presserende nå når man er i en slik situasjon. Kanskje kan Pence også komme litt over på økonomi, som jo er Trump-regjeringens sterke kort og som Trump dessverre ikke har vært så flink til å fremme i det siste, sier Pletten.

– Jeg tror at vi forhåpentligvis kan få se litt mer av hva disse kampanjene egentlig handler om, og kanskje lære litt mer om hva som vil skje hvis Biden eller Trump tar over i januar, legger hun til.

Bli med når TV 2 Nyhetskanalen bygger opp til debatten med USA-eksperter i studio fra klokken 23.00 onsdag. Nyhetskanalen og TV2.no sender debatten direkte fra klokken 03.00 natt til torsdag.

FORBEREDELSER: Blant annet skal pleksiglass mellom visepresidentkandidatene minske sjansen for koronasmitte. Foto: Brian Snyder/Reuters/NTB

Innøvde angrep

Mandag kveld ble Donald Trump sendt hjem fra Walter Reed-sykehuset, hvor han ble innlagt etter å ha testet positivt for koronaviruset.

Statsviter og kommentator for Amerikanskpolitikk.no, Henrik Østensen Heldahl, tror presidentens sykdom vil føre til føre til høyere seertall på visepresidentdebatten.

– Folk vet ikke om den neste debatten kommer til å skje. Og kun ti prosent sa at de syntes den forrige debatten var informativ, det gjør kanskje at flere har lyst til å se denne debatten, sier han.

Han tror nattens debatt kommer til å være preget av innøvde angrep mellom de to kandidatene.

– Og så får man se hvem som vinner, sier han, og legger til:

– Da Mike Pence debatterte for fire år siden, var det forrige gang at en republikaner har blitt erklært som vinner i media av en av disse debattene.

STØDIG: Visepresident Mike Pence kan gjøre en god figur i natt, tror statsviter Henrik Østensen Heldahl. Foto: Erin Scott/Reuters/NTB

– Hva tror du blir Pence sitt mål for debatten?

– Han har for det første et mål om å forsvare Trump og administrasjonen, han har jo ledet koronahåndteringen til regjeringen, sier Heldahl.

Han legger til at Pence stod i en liknende situasjon for fire år siden som han gjør i dag – nemlig å delta i en debatt hvor han blir angrepet mye.

– Det passer han godt, han er jo nesten laget av teflon. Han var så rolig og hadde så stødig kroppsspråk sist, at hvis man så debatten lydløst, så det ut som han hadde total kontroll på sin motstander, sier han, og fortsetter:

– Han er veldig god på å le bort kritikken han får, kalle den for absurd og overdrevet, og så snu kritikken bort på sin motstander, så han er litt undervurdert. Det kan godt hende at Mike Pence klarer å gjøre en god jobb i natt, sier han.

«Angrepshunder»

Foreløpig leder demokratenes presidentkandidat Joe Biden på meningsmålingene. Christina Pletten tror Kamala Harris nå skal prøve å sitte stille i båten og samtidig forsterke budskapet til Biden.

– I helgen var det snakk om at hun ikke ville gå så hardt ut mot Trump som de hadde planlagt, på grunn av at han lå på sykehuset og var syk. Det virker nå som et lysår siden, for nå er han jo ute igjen og i full sving på Twitter, sier hun.

Pletten forklarer at visepresidentkandidater tradisjonelt sett har hatt en rolle som «en slags angrepshund som skal være litt hardere i klypa», mens presidentene skal heve seg over og være «mer statsmannaktige».

– Så jeg er litt spent på hvor hardt hun vil ta i. Det vil også være interessant å se hvilke av disse innøvde trekkene de bruker. Det tror jeg også vil si litt om hvordan de tenker i ukene og dagene fremover, sier hun.

– Hvilke innøvde trekk kan det være? Hva bør vi se etter?

– Jeg tror for eksempel Pence og Trump er opptatt av å male Kamala Harris som en ganske venstreekstrem politiker og klistre henne litt bort på venstresiden av partiet. De har ikke klart det med Biden, så han fremstiller de mer som en litt «tutlete» gamling, mens hun blir presentert mer som en kraft fra Sanders-fløyen av partiet, selv om hun egentlig ikke hører hjemme der. Så jeg ville se etter det, hvordan Pence prøver å trekke henne ut i den retningen, sier hun.

HARD: Kamala Harris er ingen lettvekter, og vil neppe ta lett på Mike Pences angrep. Foto: Jonathan Drake/Reuters/NTB

Heldahl legger til at det Pence klarte for fire år siden, var å forsvare Trump som president og kandidat for alle konservative i USA.

– Nå får han, spesielt i lys av de siste dagers katstrofale målinger for republikanerne, den samme jobben på nytt – kanskje bare enda viktigere: Å fortelle det amerikanske folk og de konservative at «dette er en trygg og stabil regjering som du kan tro på, kom tilbake til oss og stem med din ideologi, så får du fire nye år du kan stole på».

Seks temaer

Den 90 minutter lange debatten er den eneste debatten mellom de to visepresidentkandidatene i løpet av valgkampen.

Det er Susan Page som er debattens moderator. Hun er politisk journalist i USA Today og sjef for avisens dekning av Det hvite hus.

Kandidatene skal etter planen gjennom seks temaer. De får to minutter hver til uforstyrret å svare på spørsmål fra Page. Deretter blir det en periode med åpen debatt.

Hvor mye kan du om amerikansk politikk? Test deg selv her!