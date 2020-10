Lunde friskmeldt etter øyeskade

Katrine Lunde fikk onsdag undersøkt skaden hun fikk på øyet i comebacket mot Bietigheim i Champions League lørdag 26. september.

Der fikk keeperveteranen oppløftende svar, for nå er hun friskmeldt.

Mot Bietigheim fikk hun ball i øyet, som førte til en blødning, og hun måtte ta minst åtte dagers pause. Dermed gikk hun glipp av landslagssamlingen og kampene i Golden League i Danmark i forrige uke.

Nå går hun glipp av kveldens seriekamp for Vipers mot Fredrikstad, men kan spille lørdagens hjemmekamp i Champions League mot Bucuresti.

– Dessverre rekker jeg ikke kampen i kveld, men er veldig glad for at det gikk så bra, og at jeg nå er klar for å trene igjen. Gleder meg som en unge, sier hun til TV 2.

Lunde legger til at laget til lørdagens kamp ikke er tatt ut ennå, med henvisning til at konkurransen om plassene i Vipers er sterk. Selv den som er regnet for å være verdens beste målvakt tar ikke noe for gitt etter langvarig skadefravær og et lite comeback som igjen førte til et lite opphold.

Bucurestis Cristina Neagu testet positivt for koronaviruset forrige uke og er i isolasjon. Den rumenske superstjernen skrev på Instagram denne uken at helsen er god. Bucuresti skriver på sine nettsider at de andre spillerne og støtteapparatet er testet to ganger i etterkant. Alle testene var negative.

Bucuresti må også testes for koronaviruset når de ankommer Kristiansand.

Vipers har allerede fått utsatt en hjemmekamp på grunn av koronaviruset, for to spillere på ungarske FTC testet positivt ved ankomst i Norge. Disse to spillerne ble isolert i Kristiansand, mens resten reiste hjem til Budapest etter flere positive prøver både på spillere og trenere.

Onsdag ble det også klart at Heidi Løke er ute i fire uker etter å ha fått nok et nesebrudd i landslagsspill forrige uke.