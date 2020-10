Serbia-kjempe om Sørloth-utspill: – Det får være deres mening

Se Norge-Serbia torsdag fra 20.00 på TV 2!

Et knapt døgn før Norges mest omtalte landskamp på årevis gjennomførte motstanderlaget Serbia sin obligatoriske trening på nasjonalarenaen onsdag kveld.

Forut for økten møtte landslagssjef Ljubiša Tumbaković og midtstopperprofil Nikola Milenković pressen på Ullevaal.

De føler seg klare til dyst, og med erfaring nok til å håndtere det som det siste året har vært to av Europas hotteste angripere i Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth. Særlig Haaland får mye oppmerksomhet.

– Norge har gode individuelle spillere, men vi ser på Norge som et lag og ikke bare enkeltspillere. Vi vil gjøre det vi kan for å stoppe de gode spissene. Angrepet deres er veldig bra og scorer mange mål. Som lag må vi stanse dem, men det har vi analysert og vi kommer til å gi alt, sa Milenković.

Fiorentina-stopperen er med sine 195 centimeter den største rent fysisk i det serbiske laget, og klar for oppgaven med å håndtere Norges to fyrtårn på 194 centimeter i den helt avgjørende kampen.

– Vi har forberedt oss så godt vi kan. Det er små detaljer som kan avgjøre denne viktige kampen. Vi forventer tøffe dueller, og vi kommer til å gjøre maksimalt, sa midtstopperen.

Svarte på Sørloth-kommentar: – Det får være deres mening

Nylig RB Leipzig-signerte Sørloth var tidligere onsdag på den norske pressekonferansen klokkeklar på at tempoet var i favør ham selv og hans kumpaner i det norske angrepet.

– De klarer ikke å matche oss spisser på fart. De er gode i boksen, men ikke så gode hvis de får spill rundt seg langs bakken, sa 24-åringen.

Konfrontert med denne uttalelsen, svarer Milenković diplomatisk.

– De skal få lov til å tenke det og mene det de vil. Vi kommer til å gjøre vårt beste. Vi skal gi alt vi kan, og så får vi se utfallet i morgen, sa Fiorentina-giganten.

Landslagssjef Lars Lagerbäck poengterte også at serberne hadde svakere tempo enn de norske stoppere.

– Det er fremfor alt på de små forflytningene de har størst problemer. De er ikke ekstremt langsomme, men våre spisser er raske, sa svensken.

Overfor TV 2 var også Sørloth klar på at de potensielt møter et serbisk lag som tar sine forholdsregler og legger seg dypere for å nekte det norske laget bakrom torsdag kveld.

– Det kan selvfølgelig være. Jeg vil tro at de har respekt for oss. Vi har selvfølgelig respekt for dem også, men vi kan ikke ha for mye. Vi må ha mest fokus på oss selv. Det tror jeg er viktigst. Da klarer vi forhåpentligvis å vinne kampen, sa Sørloth.

Serbia-treneren foretrekker Mitrovic

Landslagssjefen til Serbia fikk på pressekonferansen også spørsmål om hvem han hadde valgt om han kunne velge mellom sin egen stjernespiss Aleksandar Mitrovic og Erling Braut Haaland på topp.

FØRSTE MESTERSKAP: Ljubiša Tumbaković jakter sitt første mesterskap med Serbia. Foto: Vidar Ruud

– Selvfølgelig Mitrovic. Men jeg skulle gjerne hatt begge to, sa Tumbaković , som også trakk frem den norske mentaliteten som «veldig god».

På direkte spørsmål om hvem som er favoritter i torsdagens kamp, var landslagssjefen også diplomatisk i tonen.

– Det er en veldig åpen kamp. Begge nasjonene har kommet like langt. Den lille fordelen Norge har er at de spiller på hjemmebane og kjenner banen veldig godt, sa landslagssjefen.

