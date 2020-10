Erna Solbergs evige skattepine

Det er krevende å forsvare skattelettelser i milliardklassen for menn med store aksjeformuer og samtidig øke egenandelene med flere hundre millioner kroner for de som er syke.

Regjeringen gjør seg nok en gang sårbar for kritikk mot budsjettets sosiale profil.

De fortsetter å kutte i formuesskatten. Denne gangen gjør de det ved å la de med aksjeformue kun betale skatt for 55 prosent av verdien på aksjene sine fra neste år. I dag betaler de formuesskatt på 65 prosent av verdien. Det betyr at de som eier såkalte driftsmidler eller aksjeformue på mer enn 1,5 millioner kroner (Ca 80 av landets aksjeformue er eid av menn) får en skattegave på 1,37 milliarder kroner av regjeringen neste år.

Samtidig økes egenandelene i helsevesenet. Hvis regjeringen får det som den vil, må norske pasienter neste år betale 272 millioner kroner mer i egenandeler før de når grensen for frikort.

Statsminister Erna Solberg gjorde noe av det samme da hun i 2014 la frem sitt første helhetlige budsjettforslag som statsminister. Kraftfulle skattekutt for de med høye inntekter og formuer ble den gangen satt opp mot kutt i barnetillegget for uføretrygdede.

Høyres kommunikasjonsstrateger tok i ettertid selvkritikk for ikke ha forutsett den mildt sagt uheldige koblingen. Det gjorde regjeringen sårbar for kritikk og fikk den til å fremstå som usosial. Regjeringen kjempet mot dårlige meningsmålinger gjennom hele den påfølgende vinteren.

Høyre-politikere jeg snakket med i Vandrehallen etter finanstalen bagatelliserer egenandelsøkningen. Det er jo kun småpenger, noen hundrelapper, maks 723 kroner, noe vi alle har råd til å betale. De aller svakeste skal uansett skjermes.

Mulig det, men de samme Høyre-politikerne mener altså at de med romslige aksjeformuer på mer enn halvannen million kroner trenger 1,37 milliarder kroner i skattelettelser. Det bidrar ikke bare til en skjev sosial profil, men forsterker også en allerede dårlig kjønnsmessig ubalanse. 80 prosent av landets aksjer eies nemlig av menn. Mannfolka, som i utgangspunktet tjener mer enn landets kvinner, stikker dermed av med mesteparten av skatteletten.

Ifølge budsjettet vil de 300.000 rikeste i Norge få 3400 kroner i skattelette av regjeringen, det aller meste skyldes lettelsene i formuesskatten. Tjener du under 600.000 kroner får du noe mer beskjedne 200 til 500 kroner i skattelette.

I alle år var regjeringens kronargument for å kutte i formuesskatten at det redder arbeidsplasser i norskeide selskaper. Hvor mange ganger har vi ikke hørt statsminister Erna Solberg snakke om små, familieeide bedrifter på vestlandet som sliter på grunn av den særnorske formuesskatten. Men nå møter hun kraftig motbør fra forskningen.

Regjeringens forslag til nok et kutt i formuesskatten kom få dager etter at en ny rapport, som regjeringen selv hadde bestilt, slo fast at formuesskatten ikke hemmer sysselsettingen i norske bedrifter, tvert imot: Forskerne bak rapporten kan med «relativt stor sikkerhet slå fast at formuesskatten i gjennomsnitt har en positiv (og i alle fall ikke en negativ) effekt på sysselsettingen i disse virksomhetene».

For å unngå formuesskatt, reinvesterer gjerne bedriftseiere et større overskudd tilbake til bedriften enn de ellers ville gjort, blant annet ved å ansette folk. De betaler jo ikke formuesskatt på ansatte.

Ja, formuesskatt rammer bedriftseiere med formue på over 1,5 millioner kroner. Men den fører også til at de samme bedriftseierne i små og mellomstore familiebedrifter faktisk ansetter flere folk enn de ellers ville gjort.

Høyre har under Erna Solberg profilert seg som et parti som vil minske forskjeller mellom folk og som et parti som kjemper for arbeidslinja. Det aller viktigste er å få folk utenfor arbeidslivet inn i jobb, ikke minst i privat sektor.

Partiets innbitte kamp mot skatt på formue passer dårlig inn i det bildet. Det gjør at Høyre ligner mer på det Høyre vi så før Erna Solberg begynte å snakke om mennesker, i stedet for milliarder.