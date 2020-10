Anette var en utrent 40-åring – så kom vendepunktet som forandret alt

Anette Tollefsen trente sporadisk og beskrev seg selv som et matvrak. Så tok hun et oppgjør med seg selv.

47 år gamle Anette Tollefsen var som folk flest. Hun trente svært lite, og var meget glad i god mat og noe godt i glasset.

I ungdomsårene danset hun mye, men dette ble nedprioritert da hun og hennes daværende ektemann startet gjestehuset Huldras Hus. En jobb som fylte store deler av hverdagen og fritiden til familien på fire.

– Jeg har alltid drevet med dans eler en form for trening, men jeg hadde ganske mange år hvor jeg ikke trente på grunn av mye jobb. Jeg valgte ikke å prioritere det eller bruke tid og krefter på det. Jeg tenkte ikke så mye på det heller, forteller hun til God morgen Norge.

Historien til Anette ble først omtalt i KK.

Vendepunktet

BEGYNTE Å TRENE: Som 40-åring startet Anette å trene. Fire år senere stilte hun opp i sin første fitnesskonkurranse. Foto: Privat

Årene gikk og etter hvert bestemte Anette og ektemannen seg for å legge ned gjestehuset. Det tok for mye tid. For første gang på mange år hadde hun ikke agendaen full. En dag våknet hun opp og innså at helsa hennes var i fritt forfall.

– Jeg hadde passert 40 år og kjente på at jeg ikke trivdes. Jeg hadde det ikke noe ålreit, så jeg satte i gang å trene. Litt sporadisk først, men så begynte jeg å trene med en gruppe skulle trene seg opp til et løp. Det ga mersmak, sier hun og fortsetter:

– Det var det første jeg var med på. Jeg gjorde det ganske bra, og jeg fortsatte å trene og var med på mye alternativ trening. Etter hvert ble jeg oppmuntra til å bli personlig trener.

Tidligere hadde Anette jobbet innenfor IT. Men etter mange år borte, visste hun at det kunne bli vanskelig å komme tilbake. På denne tiden brukte hun personlig trener selv, og likte tanken av å sitte på den andre siden av bordet.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Ble introdusert for fitness

Så var det gjort. Hun fikk raskt jobb, og trente mye på fritiden. En av hennes nye kolleger spurte nå om hun ikke kunne tenke seg å starte med fitness – som innebærer en streng diett og et hardt treningsprogram.

– Jeg lo det bort, fordi jeg er ekstremt glad i mat, vin og øl. Jeg var et ordentlig matvrak, og kunne ikke se for meg at jeg skulle gå på diett, forteller 47-åringen.

Likevel merket Anette at kroppen endret seg når hun trente strukturert og spiste litt mer riktig. Det ble en trigger for veien videre.

– Jeg tenkte det kunne vært morsomt, og tok en prat med familien hjemme. Jeg bestemte meg for å prøve det – og ville gjøre det skikkelig. Jeg la alt til rette for at dette skulle bli bra.

BEGYNTE Å KONKURRERE: I en alder av 44 år, deltok Anette på sin første fitnesskonkurranse. Foto: Privat

Som 44-åring debuterte hun i bikinifitness i debutantklassen, side om side med kvinner helt ned i 20-årene. Men Anette beskriver debuten sin som en katastrofe. Hun var for markert og for hard i kroppen for konkurransen.

– Jeg var fryktelig skuffa. Men når skuffelsen la seg, fant vi ut at bodyfitness var mer min klasse. Jeg brukte et halvt år på å gjøre en del endringer, for jeg ville ikke avslutte fitness-karrieren på den måten.

Så langt har Anette oppnådd både bronse og sølv i NM og bronse i nordisk mesterskap. Nå jobber hun seg opp mot NM høsten 2021. Hun er bestemt på å få topplasseringen før hun gir seg.

Et farlig forbilde?

For et halvannet år siden ble Anette skilt. Sammen har de en sønn på 25 år og en datter på 15 år. Hun forteller at familien har vært støttende hele veien.

– Da jeg startet med dette her, var datteren min elleve år. Hun syntes at det at jeg skulle fly rundt i en liten bikini og høye hæler på en scene var litt rart. Men den som ropte høyest i salen under den første konkurransen var henne.

BARNA: Anette har en datter på 15 år og en sønn på 25 år. Foto: Privat

Før hver konkurranse er det mye forberedelser som må til. I tillegg til å trene jevnt hele året, må hun veie hvert måltid når konkurrensen nærmer seg. Hun må miste fett, uten å miste muskler.

Anette forteller at hun ikke er bekymret for hvilke signaler hun sender til datteren.

– Jeg er ikke bekymret for hvilket forbilde jeg er, men jeg er bevisst på det. Det er et matfokus i perioder – særlig rett før konkurranser. Men hun skjønner hvorfor, og jeg forklarer at jeg må veie alt, for jeg må være sikker på at jeg spiser nok. Hun har sett at jeg har gått opp og ned i vekt, og at jeg har et godt og normalt forhold til mat gjennom hele året.

Dersom man ønsker å drive med fitness før man er 18 år, trenger man underskrift fra foreldrene. Datteren til Anette har uttrykt et ønske om å starte med fitness. Det er derimot helt uaktuelt for moren.

– Det er ikke aktuelt så lenge jeg har noe å si. Det er bare fordi jeg synes det er for ungt å utsette kroppen og hodet for det som kan være en belastning, sier hun og fortsetter:

– Man bør hvert fall være myndig, og jeg kunne tenke meg at hun ventet til er i 20-årene. Samtidig skulle jeg ønske at jeg fant ut av dette for flere år siden, for da hadde jeg kanskje hatt en annen karriere.

Møter fordommer

I løpet av de siste årene har Anette fått både mye positive og negative tilbakemeldinger fra fjerne og nære. 47-åringen legger ikke skjul på at mange har fordommer mot sporten hun brenner for.

– Jeg får mange av de samme fordommene som jeg selv hadde. Jeg følte at det var overfladisk og litt jålete, og jeg forstod ikke hva som lå bak. Jeg har fått kritikk for at jeg til tider bruker mye tid og fokus på å eksponere meg og mitt, og det gjør jeg jo, sier hun.

FORDOMMER: Anette legger ikke skjul på at mange har fordommer mot sporten hennes. Foto: Privat

Det er ingen hemmelighet at det har blitt, og brukes fortsatt, steroider i fitnesskonkurranser. Også dette har mange formeninger om.

– Det er klart det kommer noen fordommer i forhold til hva som er ekte og ikke ekte. Jeg har tenkt mye rundt de tingene selv, for selv om jeg aldri har blitt tilbudt noe, vet jeg at det finnes i denne idretten også. Sånn sett var jeg kanskje litt mer naiv før. Men dette er virkelig et bra miljø med mange rause folk, men fordommene vil alltid være der når man velger å ikke sette seg inn i det.

Anette sine treningstips

I dag jobber Anette som personlig trener ved Flex Trim og Mosjon i Skien. De fleste kundene hennes er mennesker som var i samme situasjon som henne selv.

Hun påpeker at det aldri er for sent å starte og trene, og at ikke alle trenger å bli fitnessutøvere.

– Det som er helt sikkert er at det skjer ingenting før du kommer i gang. Første steget er enten å skaffe seg hjelp til å komme i gang på riktig måte, som for eksempel med en personlig trener. Da kan vedkommende lage et opplegg for å komme i gang. Det er også mye hjelp i å vite hva man skal gjøre og det finnes det mange gode sider for på nettet.

Hun sier at tålmodighet er mye av nøkkelen til suksess.

– Mange er veldig utålmodig og vil at ting skal gå fort, men sånn er det ikke. For å få langvarige resultater må man jobbe jevnt og trutt over tid, og være litt seig, sier hun og påpeker:

– Også har det seg slik at jo dårligere utgangspunkt du har, jo kjappere kommer resultatene!