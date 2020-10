Dette er de heteste Nobelpris-kandidatene

Fredag klokken 11 er hele verdens øyne rettet mot Oslo, når Den Norske Nobelkomité forteller hvem som får Nobels fredspris i år.

317 organisasjoner og personer er nominert. I utgangspunktet er det hemmelig hvem som er nominert, men noen vet vi likevel om.

Blant andre er klimakativisten Greta Thunberg, den amerikanske presidenten Donald Trump og NATO nominert. Men ingen av dem kommer til å nå opp, mener PRIO-leder Henrik Urdal.

PRIO: Henrik Urdal er direktør ved PRIO - Institutt for fredsforskning Foto: PRIO

– Nobelkomitéen må argumentere godt for sammenhengen mellom klima og konflikt om de vil gi Thunberg prisen, sier han.

Når det gjelder Trump mener Urdal at han har flere minus enn pluss når det gjelder fredsarbeid.

– Han har jo trukket USA ut av det meste innen nedrustningavtaler, undergraver internasjonalt samarbeid og oppfattes som polariserende på hjemmebane. Og når det gjelder NATO er det en forsvarsallianse og lite meningsfylt om de skulle få denne prisen, sier Urdal.

FREMTIDIG VINNER?: Greta Thunberg under en skolestreik i september i år. Foto: Scanpix

Kontroversielt om Thunberg får den

Oda Andersen Nyborg i Norges Fredsråd vil derimot ikke avskrive en fredspris til klimasaken helt.

– Det er ti år til FNs bærekraftsmål skal være oppnådd. Det vil være veldig kontroversielt å gi fredsprisen til klimaforkjemperne, men det er gjort før, og om de gjør det igjen så kan det være nettopp i år, mener Nyborg.

NORGES FREDSRÅD: Oda Andersen Nyborg er daglig leder i Norges Fredsråd Foto: Norges Fredsråd

Nyborg sier det er flere store aktuelle temaer som kan få pris i år, og trekker frem at det er jubileum for FNs resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet og for Beijing-erklæringen, som begge handler om jenter og kvinners plass i et samfunn.

Hun nevner også aktivistene i Hong Kong, kampen for uigurer i Kina og fredsprosessen i Sudan.

– Det er i hvert fall ikke mangel på kandidater, og vi i Norges Fredsråd er veldig spente, sier hun.

Selv håper de prisen går til den afghanske politikeren og kvinnerettighetsaktivisten Fawzia Koofi.

PÅ TOPPLISTA: Fawzia Koofi står på toppen av Norges Fredsråds ønskeliste for å vinne Nobels fredspris. Foto: AP Photo/Pavel Golovkin

– Hun er en sentral del av fredsforhandlingene mellom afghanske myndigheter og Taliban. Hun har vært en sentral politiker i Afghanistan i flere år, og arbeidet hennes er veldig aktuelt.

Norges Fredsråds favorittliste 1-Den afghanske kvinnerettighetsaktivisten Fawzia Koofi

2-Reportere Uten Grenser (RSF) og Komiteen for å beskytte journalister (CPJ)

3-Benjamin Ferencz, amerikansk jurist og aktivist

4-New Zealands statsminister, Jacinda Ardern

5-Equal Justice Initiative (EJI), menneskerettighetsorganisasjon i USA

Tror på journalist-pris

Flere har også pekt på WHO som en mulig kandidat, spesielt siden vi står midt oppe en pandemi.

– Jeg tror komiteen heller vil sette fokus på alt som er kommet i skyggen av pandemien. WHO og viruset trenger ikke mer oppmerksomhet, sier Urdal i PRIO.

Henrik Urdal i PRIOs favorittliste 1-Komiteen for å beskytte journalister (CPJ)

2-Alaa Salah - og Forces for Freedom and Change (FFC) i Sudan

3-Aleksej Navalnyj og antikorrupsjons-stiftelsen

4-De kinesiske aktivistene Ilham Tohti og Nathan Law Kwun-chung

5-Ungdomsaktivistene Hajer Sharief fra Libya og Ilwad Elman fra Somalia

Han holder heller en knapp på at det blir Komiteen for Beskyttelse av Journalister som stikker av med prisen i år.

– De jobber spesifikt med å beskytte journalister i konfliktsituasjoner. Det er mye propaganda i krig, og verdenssamfunnet er avhengige av at det kommer uavhengig og nøytral info fra konflikter, sier Urdal om hvorfor de bør få prisen.

