Varsler tøffe forhandlinger – men dette spørsmålet vil hun ikke svare på

Regjeringen vil ta imot 3000 kvoteflyktninger i 2021, men Frp har varslet at de vil kjempe for å redusere antallet. Verken Frp eller KrF vil svare på om de kan godta å ikke få det som de vil.

Mandag kveld, to dager før forslaget til neste års statsbudsjett ble offentliggjort, kunne en glad KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad avsløre overfor TV 2 at regjeringen ønsker ta imot 3000 kvoteflyktninger i 2021.

– Det er et rekordhøyt tall, og jeg mener det bare skulle mangle når vi er i en situasjon i verden der det er flere flyktninger på flukt enn noen gang. Da må Norge også ta det ansvaret, sa Ropstad til TV 2.

Regjeringen med Høyre, Venstre og KrF er imidlertid en mindretallsregjering, og de får ikke flertall for statsbudsjettet uten støtte fra andre partier. Planen er at den støtten skal komme fra Fremskrittspartiet (Frp), men først vil Frp stille flere krav som partiene må forhandle om.

Tirsdag sa Frp-leder Sylvi Listhaug til TV 2 at regjeringen bare kan glemme at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger i 2021.

– Det er fullstendig uaktuelt for Fremskrittspartiet å være med på det, så her er det bare å kutte antallet hvis man skal ha en avtale med oss, sa Listhaug.

TV 2 kalte Listhaugs uttalelser et ultimatum til regjeringen, ettersom Listhaug flere ganger sa at 3000 kvoteflyktninger er uaktuelt og at det må kuttes hvis Frp skal signere en avtale. Etter at TV 2-artikkelen var publisert, presiserte Frp at Listhaugs uttalelser ikke var et ultimatum:

«Nå skal vi forhandle, og man starter ikke forhandlinger med å stille et ultimatum».

– Ikke sånn vi ser verden

Onsdag ble regjeringens forslag til statsbudsjett offentliggjort, og regjeringens planer om å ta imot 3000 kvoteflyktninger ble bekreftet. I Vandrehallen på Stortinget møtte TV 2 Frp-leder Siv Jensen, som varslet tøffe forhandlinger om budsjettet.

– Sånn som budsjettet ligger nå, kommer det ikke til å bli vedtatt. Frp skal nå sette opp sitt alternative budsjett, sette opp sin kravliste og sette oss ved forhandlingsbordet. Det blir tøffe forhandlinger. Vi må ha betydelige gjennomslag for å støtte et helhetlig budsjett, sier Jensen.

Hun ramser opp flere poster i budsjettforslaget som Frp ikke er enig med.

– Nå skal vi først sette oss ned og lage våre endelige krav. Men vårt landsstyre har allerede vært veldig tydelig på at 3000 kvoteflyktninger – det er ikke sånn vi ser på verden. Et veldig høyt bistandsbudsjett er også feil medisin i den situasjonen vi er i nå, sier Jensen.

Ut mot økte avgifter

Frp-lederen mener det også er nødvendig med flere endringer i samferdselsbudsjettet.

– I dette budsjettforslaget går det kraftig utover veibevilgningene. Det ville ikke skjedd hvis Frp satt i regjering. Vi ser at avgifter skjerpes kraftig – det er heller ikke Frps politikk. Vi vil ha avgiftene ned, ikke opp, sier Jensen, og fortsetter:

– Vi er selvfølgelig opptatt av landets pensjonister, som gjennom mange år har opplevd en negativ kjøpekraftsutvikling som følge av lønnsoppgjørene.

Tall fra Finansdepartementet viser at avgiftene økte med 5,2 milliarder kroner mens Frp satt i regjering. På spørsmål om hvorfor man skal tro på Frp når de nå sier at de vil kutte avgiftene, svarer Jensen kontant.

– Dette budsjettet viser at avgifts-iveren fortsetter når Frp er ute av regjering. Det forteller kanskje noen og enhver at det ikke var Frp som ivret for å øke avgiftene. Det er det andre partier som har gjort. Nå som vi ikke lenger sitter i regjering, kan vi med full kraft vise at vår politikk er å redusere avgiftene, mens regjeringen fortsetter å skjerpe dem i en tid hvor vi trenger å gjøre det stikk motsatte, sier Jensen.

– Altfor tidlig å si

I lys av Listhaugs uttalelser på tirsdag fikk Jensen spørsmål om Frp kunne godta at Norge tar imot 3000 kvoteflyktninger. Men dette spørsmålet ville hun ikke svare på, til tross for at Frp har vært tydelige i hva de mener om saken.

– Vårt landsstyre har sagt at vi må få antallet kvoteflyktninger ned. Det vil være et av våre krav når vi setter oss ved forhandlingsbordet, sier Jensen.

– Er det aktuelt for Frp å gå med på et vedtak om å ta imot 3000 kvoteflyktninger neste år?

– Vi kommer ikke til å forhandle statsbudsjettet gjennom TV 2. Men vi kommer til å være tydelige på hva som er våre krav, sette oss ved forhandlingsbordet og gjøre et ærlig forsøk på å få til forbedringer som Frp ønsker å gjøre. Deriblant å få redusert antallet kvoteflyktninger.

– Men kan dere gå med på å ta imot 3000 kvoteflyktninger?

– Nå skal vi først lage vårt alternative budsjett, sette opp vår kravliste, sette oss ved forhandlingsbordet, så får vi se hvordan forhandlingene går. Det handler til syvende og sist om regjeringens vilje til å imøtekomme Frps krav, og ett av de kravene er å redusere mottaket av kvoteflyktninger neste år.

– Kan dere støtte budsjettet hvis dere ikke får gjennomslag for kravet om færre kvoteflyktninger?

– Vi kommer til å ha med oss mange krav, og det er helheten av utfallet av forhandlingene som kommer til å avgjøre om Frp støtter en helhetlig løsning eller ikke. Det er altfor tidlig å si i dag. Vi har ikke engang rukket å gå gjennom alle de tusenvis av sidene som statsbudsjettet inneholder. Det er mange poster som vi er enig i, og så er det mange ting vi er uenig i – blant annet den vektingen som regjeringen gjør med å satse på jernbane istedenfor vei, svarer Jensen.

Går inn med lave skuldre

Venstre-leder Guri Melby mener det er riktig at Norge tar ansvar for kvoteflyktninger.

– Over flere år har tallet på asylsøkere gått ned. Vi har ment at det har vært en god prioritering å prioritere kvoteflyktninger, slik at vi også bidrar i et internasjonalt samarbeid til at mennesker på flukt får en mulighet til å slå seg ned i et trygt land. Dette er mennesker som blir hentet ut av FN fra flyktningleirer, og vi vet at det er folk som har behov for beskyttelse, sier Melby.

Leder i Venstre, Guri Melby. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Er det aktuelt for Venstre å gå med på å ta imot færre enn 3000 kvoteflyktninger?

– Det skal jeg overlate til de som skal gjøre forhandlingene på Stortinget.

– Men er det prinsipielt viktig at tallet er det man ble enig om i Granavollen-plattformen?

– Det som er prinsipielt viktig for Venstre er at vi skal ha en god, human og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk. Vi er nødt til å se helheten i budsjettet og ikke bare se på enkeltsaker. Nå blir det opp til våre dyktige forhandlere på Stortinget å sørge for at det som er et godt statsbudsjett sett med Venstre-briller, fortsatt er et godt statsbudsjett når vi har vært gjennom forhandlinger her.

– Hvor låst er dere til tallet 3000?

– Vi går inn i forhandlingene med lave skuldre, og jeg er helt sikker på at vi skal greie å finne løsninger sammen med Frp og de andre borgerlige partiene, sier Melby.

– Norge skal være med på dugnaden

Stortingsrepresentant for KrF, Tore Storehaug, sier utfordringene det globale samfunnet står overfor er større enn de noen gang har vært.

– Det regjeringen har lagt frem i dag er et ønske om å motta 3000 kvoteflyktninger. Det har aldri vært så mange mennesker på flukt. Da har den balanserte politikken vi ble enige om på Granavollen ført til at vi har gjort noen innstramminger som har gjort at det har kommet færre asylsøkere de siste årene. Men for de som er kvoteflyktninger og har et definert behov av FN, skal Norge være med på dugnaden, sier Storehaug.

– Er du villig til å forhandle med Frp om antallet kvoteflyktninger? Ja eller nei?

– Frp skal få gjøre sine prioriteringer, så skal vi sette oss ned ved forhandlingsbordet. I Granavollen-plattformen står det 3000 kvoteflyktninger, det har vi blitt enig om med Frp. Jeg mener dette er en sak som er viktigere enn noen gang, sier Storehaug.