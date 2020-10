Stabssjef: Donald Trump er tilbake i fullt arbeid

Det skriver nyhetsbyrået Reuters som siterer et intervju med Fox News.

Stabssjefen sier videre at Trump har det veldig bra.

Donald Trump ble lagt inn på sykehuset lørdag etter å ha testet positivt for covid-19 natt til fredag. Da presidenten ble skrevet ut sa han i en serie Twitter-meldinger at han følte seg bedre nå, enn for 20 år siden.

Trump skrev også at folk ikke måtte være redde for viruset, og la det dominere livene deres.

Det har han imidlertid måttet tåle mye kritikk for.

– Dette er en urimelig melding. Jeg vil gå så langt som å si at dette kan forverre spredningen av viruset, sier doktor Sadiya Khan ved University Feinberg School of Medicine.

Også Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, som gjorde det klart at han er glad for at Trump er på bedringens vei, advarte mot å tro at viruset ikke er et problem.

Etter planen skal Biden og Trump møtes til ny presidentdebatt 15. oktober i Miami. Førstnevnte har sagt han er villig til å møte Trump til debatt, dersom ekspertene mener det er trygt.



Trump twitret selv tirsdag at han så frem til neste ukes debatt.

