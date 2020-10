I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, kommer det flere nyheter som betyr endringer for landets bilister.

For det første ønsker regjeringen å innføre årsavgift for elbilene – og at den skal være lik avgiften for motorsykler, en avgift på 2.135 kroner i 2021.

Samtidig skjerpes kravene til de ladbare hybridene. I dag får disse maksimalt vektfradrag i engangsavgiften dersom de klarer 50 kilometer på ren strøm.

Nå vil regjeringen øke dette kravet til 75 kilometer. Det betyr i praksis at en rekke ladbare hybrider vil merkbart dyrere – dersom dette budsjettet vedtas.

– Økt krav til elektrisk rekkevidde gir insentiver til å velge biler med lengre rekkevidde, skriver regjeringen.

Med regjeringens nye budsjett vil den ladbare SUVen Q7 55 TFSIe få et avgiftshopp på nesten 47.000 kroner.

Opp 46.902 kroner

Nå har bransjenettstedet Bilnytt.no lansert en egen avgiftskalkulator, basert på data fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Denne oversikten viser at flere populære ladbare hybrider blir vesentlig dyrere, og at ingen biler, uansett drivlinje, får redusert avgift.

Den ladbare hybriden som kommer aller verst ut er Audi Q7 55 TFSI e. Denne har en oppgitt elektrisk rekkevidde på 45 kilometer, og koster i dag 1.043.900 kroner. Med de nye kravene regjeringen ønsker, øker prisen med 46.902 kroner neste år.

Bilnytt.no har sett på flere andre populære ladbare modeller. For eksempel vil nye Ford Explorer PHEV få en prisøkning på 44.000 kroner.

Volvo XC90 T8 øker med 42.125 kroner, mens den nye dieselhybriden til Mercedes, E300de, får et prishopp på 41.499 kroner.

Prisen på storselgeren Mitsubishi Outlander PHEV vil øke med 32.000 kroner.

Disse ladbare hybridene får størst avgiftsøkning: Audi Q7 55 TFSIe: + 46.902 kroner

Audi A8 60 TFSIe: + 45.265 kroner

Porsche Panamera E-Hybrid: + 44.495 kroner

Ford Explorer PHEV: + 43.941 kroner

Porsche Cayenne E-Hybrid: + 42.472 kroner

Volvo XC90 T8: + 42.125 kroner

Mercedes E300de: + 41.499 kroner

Mercedes satser for fullt på ladbare dieselhybrider. Dette er nye E300de.

Vanlige biler blir også dyrere

Også vanlige biler med fossilmotor blir dyrere, blant annet på grunn av en økning i CO2-avgiften.

Dette gjelder særlig for biler som slipper ut mer enn 87 gram per kilometer. For disse modellene innebærer avgiftsøkningen hele 27,3 prosent.

I praksis blir stort sett alle normale bensin- og dieselbiler dyrere.

Aller verst går det naturligvis utover de med store og tørste motorer. Ifølge Bilnytt.no er det Range Rover Sv som får det største avgiftshoppet på nesten 46.000 kroner. Også Mercedes-AMG G 63 får en real smekk, og blir 45.693 kroner dyrere.

Ser vi derimot på en helt vanlig VW Passat, med 1,5 liters bensinmotor, vil denne få en prisøkning på 15.105 kroner.

Ford Explorer blir en viktig modell for Ford, nå risikerer den å bli drøyt 40.000 kroner dyrere.

36 milliarder til vei

I statsbudsjettet for 2021 vil regjeringen forsette satsningen på vei og infrastruktur, og vil bruke om lag 80 milliarder kroner til samferdselsformål neste år.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fortsetter satsningen på vei og bane, også i 2021. Foto: Scanpix

Dette er en økning på nær 8 prosent sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt for 2020.

For å bidra til en tryggere og bedre reisehverdag for de som kjører, sykler og går, foreslår regjeringen å bruke drøyt 36 milliarder kroner til veiformål i 2021.

– I Norge er vi avhengig av veiene våre og vi holder trykket oppe i veibyggingen. Mange store veiprosjekt er allerede satt igang. Med budsjettforslaget blir det full framdrift i disse utbyggingene over hele landet. Anleggsarbeidene vil skape flere jobber og dermed sikre at vi har flere bein å stå på, sier samferdselsminister, Knut Arild Hariede i en pressemelding.

2021 blir i følge samferdselsministeren nok et år hvor vedlikeholdsetterslepet på riksveiene skal reduseres.

