Her tilbyr de TV 2 å lage 20 millioner potensielt livsfarlige tabletter

– Er du Erik?, spør en mannsstemme i telefonen.

– Ja, jeg er Erik fra Nicetrade, svarer TV 2s reporter.

TV 2s team står utenfor en stor jernport i det som ser ut som et ganske pent nabolag. En portvakt stirrer bort på oss mens vi snakker i telefonen med de vi skal treffe.

– De er på vei ned for å hente oss, sier vi på engelsk til mannen som holder vakt utenfor.

Men det ser ikke ut som portvakten skjønner et eneste ord av det vi sier.

QINGDAO: Utenfor komplekset der TV 2 har avtalt et møte med en pilleprodusent. Foto: Simen Askjer / TV 2

Noen minutter går, før vi ser tre menn komme gående mot oss på innsiden av porten. De veksler noen ord med portvakten før en metalldør åpnes, og de inviterer oss på innsiden av porten.

TV 2 har dratt til Kina. Her skal vi forsøke å komme på innsiden av den kriminelle og svært farlige industrien, i landet som produserer desidert flest falske varer i verden.

Over 80 prosent av alle falske varer i verden produseres i Kina og Hongkong.

TV 2 vet via kilder at dette er slik kriminelle opererer: Man kjøper helt eller delvis ferdige falske produkter fra produsenter, f.eks. i Kina. Deretter sendes dette til Europa hvor det pakkes eller merkes med produktnavn, før det typisk selges via nett, og dermed blant annet havner i Norge.

– Kynisk og farlig bransje

Ifølge OECD produseres for eksempel smittevernmasker som gjør folk syke, leker som skader barn, morsmelkerstatning til spedbarn totalt uten næringsstoffer og medisiner som dreper.

Ingen vet hvor mange som årlig dør som følge av falske medisiner, men en studie fra Universitetet i Edinburgh har sett på en veldig liten gruppe, nemlig barn under fem år med lungebetennelse. Her anslår de at mellom 72.000-169.000 dør hvert eneste år.

Før TV 2 dro hit, til storbyen Qingdao i Kina, har vi blitt fortalt av norske advokater som jobber med å forhindre piratkopiering, om en kynisk og farlig bransje.

– Det er en tvers gjennom kynisk bransje som utnytter barn, og skyr ingen midler for å skape profitt, fortalte Trygve M. Gravdahl oss da vi fortalte hvor vi skulle og hva vi skulle gjøre.

Stor falsk industri

Til tross for at det bor drøyt ni millioner innbyggere i Qingdao, er det overraskende stille. Det er nesten ikke folk i gatene. Alt er rent og pent. Kan det virkelig være så ille her som vi har hørt?

Tilbake til TV 2s møte med en pilleprodusent.

På innsiden av porten ser ut som en liten park med trær og planter. Det er opparbeidede hager langs det som ser ut som rekker med «town house»- lignende bygninger.

Etter et par minutter går vi inn i et bygg med et lite kontorfelleskap. Noen pulter med datamaskiner, et par skillevegger og flere hyller med forskjellige vareprøver av tabletter, kosttilskudd og potensmidler vitner om at vi har kommet til riktig sted.

Opprettet «falskt» selskap

For å forstå bakgrunnen for hvorfor TV 2s team har havnet i nettopp dette kontorlokalet i Kina, må vi litt tilbake i tid.

Da vi jobbet med research til denne saken fremstod det som lite sannsynlig at bakmenn som produserer og selger falske medisiner i Kina ønsket å stille til intervju med norske journalister.

TV 2s team etablerte derfor importselskapet NiceTrade i Brønnøysundregisteret. Deretter opprettet vi en nettside og nettbutikken Nicetrade.no.

Målet med dette var å fremstå som norske forretningsfolk som ønsket å komme i kontakt med kinesiske produsenter av legemidler.

NICETRADE: TV 2 oppretter her et selskap i Brønnøysundregisteret. Foto: Simen Askjer / TV 2

Gjennom Nicetrade.no opprettet vi også en profil på Alibaba, en av verdens største handelsplattformer for bedrifter. På Alibaba kan forretningsfolk over hele verden finne frem til hverandre. Alt man trenger å gjøre er å søke på hvilke varer man ønsker produsert, pris og geografisk område.

SELSKAPET: Nicetrade skulle tilsynelatende selge forskjellige produkter til forbruker Foto: Skjermdump Nicetrade.no

Ved å avgrense søket geografisk til Qingdao, og ved å bruke bruke blant annet søkeord som «pills», «tablets», og «drugs» har TV 2s team avtalt flere møter med pilleprodusenter.

TV 2s team er veldig varsomme med å filme fra forhandlingene. Først når vi er inne på møterommet, gjør vi opptak i skjul.

– Det er ulovlig for oss

Nå er det også kommet en fjerde person inn i rommet. Måten de tre andre behandler ham på tyder på at dette er sjefen.

Møtet starter med at vi overrekker mennene en pakke Paracet.

– Dette er Paracet. Det blir solgt overalt i Norge. Vi ønsker å lage kopier av denne, sier TV 2s team.

QINGDAO: Forhandlinger med pilleprodusenter om produksjon av falske medisiner. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Ja, det kan vi lage, sier mennene.

Vi forteller at Paracet ikke er vårt produkt, og at vi ikke har oppskriften på hva det inneholder.

– Dere kan lage det med deres ingredienser?

– Ja. Andre ingredienser, kinesiske, svarer de.

De går altså med på å kopiere Paracet med helt andre ingredienser, så lenge vi bestiller 300.000 tabletter eller mer. Da kan de også kopiere esken, slik at produktet vil se helt likt ut som den ekte Paracet.

– Dere kan altså lage 300 000 av denne?

– Ja, og av pakken, svarer mennene.

– Og sende til Norge?

– Ja.

Egne domstoler

Å produsere falske medisiner er ulovlig i Kina. Omfanget av problemet har likevel ført til at landet har opprettet egne domstoler som kun håndterer ulovlig produksjon og handel med falske varer.

Og det er ikke bare Paracet selskapet vi nå forhandler med, går med på å kopiere. Vi spør også om de er villige til å kopierer reseptbelagte medisiner.

– Det er ikke det vi driver med. Det er ulovlig for oss å lage slike produkter, sier en av mennene, før han umiddelbart legger til:

– Men vi kan lage det. Slik er situasjonen.

– Hva betyr det? Kan dere lage det? Ja eller nei?

Mennene snakker litt kinesisk før de svarer:

– Sjefen vår sier: «Ja, vi kan lage det», svarer en av mennene.

20 millioner piller

Dette selskapet er langt fra de eneste som er villig til å bryte loven for å lage falske medisiner for oss. Ved å bruke appen til Alibaba igjen har TV 2s team avtalt et møte med et annet selskap, i lobbybaren på et hotell.

Også her gjør vi opptak i skjul.

– Nice to meet you, hilser den ene av de to kvinnene som møter oss.

De har tatt med eksempler på hvilke form tablettene kan ha. Men de kan også produsere identiske kopier av pakken med Paracet vi har tatt med.

QINGDAO: Forhandlinger med pilleprodusenter om produksjon av falske medisiner. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er ingen problem. Tablettene, esken og pille-forpakningen; vi kan lage alt, sier en av kvinnene.

– Lages det her?

– Ja.

Vi får etter hvert se video fra fabrikkene hvor medisinene produseres.

Rekke på rekke står store stabler med kartong, klart for å trykke forpakninger.

– Vi kan lage forpakning nøyaktig slik du som kunde ønsker det, så den kan bli helt lik denne, sier kvinnen og holder opp pakken med Paracet.

QINGDAO: Forhandlinger med pilleprodusenter om produksjon av falske medisiner.

Bildet over er hentet fra en video TV 2 har blitt tilsendt av selskapet. Den viser deres andre fabrikk som produserer selve medisinene. Her presses piller i stor hastighet.

Men hva selve pillene vil inneholde av virkestoffer, vil de ikke gi noe tydelig svar på.

– Vil det bli samme ingredienser, eller andre ingredienser?

– Ja, andre ingredienser, svarer kvinnen.

Det minste antallet det går an å bestille, er nok til å dekke Oslos befolknings forbruk av Paracet i et halvt år.

QINGDAO: De to kvinnene representerer et selskap som ønsker å produsere falske medisiner på bestilling. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Minimumsbestillingen er 20 millioner tabletter, sier en av kvinnene.

– Kan dere transportere det til Norge?

– Ja, ja, vi kan sende det til Norge, sier en av kvinnene.

Hjemme i Norge stopper Tolletaten en søppelsekk med ulovlige legemidler hver dag, og det er grunn til å tro at mye av dette er falsk. Stikkprøver tollerne har foretatt tidligere bekrefter dette.

Dødelig

Men, tollerne klarer bare å stoppe noe av strømmen av potensielt livsfarlige legemidler på vei til norske forbrukere. Det bekymrer Legemiddelverket.

– Dessverre er problemet stort. Det er i hovedsak produkter du finner og kjøper på nettet, eller utenfor den regulerte distribusjonskjeden for legemidler, sier legemidlerinspektør Line Saxegaard, og fortsetter:

SKREMT: Line Saxegaard i Legemiddelverket er forundret over hvor enkelt TV 2 kunne kjøpe falske legemidler i Kina. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Folk tar risiko når de kjøper den type produkter enten de kjøper det på nettet, eller de tar risiko og kjøper på gata.

– Finnes det eksempler på nordmenn som har dødd av dette?

– Ja, det finnes det, sier Saxegaard til TV 2.

– Det kan være stoffer der som gjør deg syk umiddelbart, man kan til og med dø av det.

Legemiddelinspektøren mener at nordmenn som bestiller medisiner fra ulovlige nettbutikker er naive.

– Det kan være at du ikke får den effekten du tror i det hele tatt fordi det inneholder ingenting. Du kan også bli syk på sikt. Det vil si at hvis du tar et produkt som du ikke vet hva inneholder, eller som inneholder noe annet enn det som står på pakningen, og så over tid blir du sykere, uten å forstå at årsaken er det legemiddelet du har tatt, sier Saxegaard.

– Det er mye penger her i denne bransjen og det er vel det som styrer folk, og ikke det at de risikerer noens helse. Det er trist, sier legemiddelinspektøren.

Har du, eller kjenner du noen, som har kjøpt falske legemidler? Kontakt TV 2s journalister.

Du kan også tipse TV 2s journalister krypert via appen Signal (IOS og Android) på telefonnummer +4792039515.