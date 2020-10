Kjøpte brukt kamera – tiltalt for besittelse av overgrepsbilder

En mann fra Ofoten ble tiltalt for å oppbevare minst 50 filmer og 40 bilder seksualiserte bilder av barn på et minnekort. Minnekortet hadde han kjøpt sammen med et kamera, og var ikke klar over innholdet.

Mannen i 30-årene stod tiltalt for flere forhold, blant annet besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.

Bildene ble oppdaget av arbeidsgiveren i en jobbsammenheng.

Mannen forklarte at han hadde kjøpt et brukt kamera.

Det er avisen Fremover som først omtalte saken.

Oppdaget i jobbsammenheng

Han har også forklart at bildene lå i en mappe som var usynlig for ham, og at han derfor aldri har sett disse bildene.

Ifølge mannen brukte han kameraet til å ta vanlige feriebilder, og at han denne ene gangen brukte kameraet i jobbsammenheng da det var praktisk fordi de ikke hadde annet kamera tilgjengelig, heter det i tiltalebeslutningen.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, som sier at klienten ikke vil kommentere saken.

Retten la betydelig vekt på vitneforklaringene. Materialet som lå lagret på minnekortet ble analysert. Retten la til grunn at materialet lå lagret i en skjult mappe, og at det vil avhenge av innstillingene på datamaskinen man kobler minnekortet til, om innholdet vises eller ikke.

– Det er ikke ført bevis knyttet til innstillingene til tiltales maskiner, og retten legger dermed til grunn at det er mulig at mappen ikke vistes de gangene han koblet minnekortet til sin datamaskin, fremgår det.

Bildene som ble funnet på kortet var fra en periode mellom 2011 og 2015.

Frikjent

I en samlet vurdering fant retten ut at det er en praktisk mulighet for at mannen kjøpte kameraet med minnekort uten å være klar over innholdet, og det det i tillegg er teknisk mulig at bildene aldri har vært synlig for han.

Mannen ble på bakgrunn av dette frikjent for forholdet. Minnekortet ble inndratt.