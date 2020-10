Frykter for fremtiden til bransjen: – Skal ha en kraftig ryggrad for å klare å berge seg

Onsdag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Forslaget skuffer aktører i reiselivet.

I forslaget kom det blant annet frem at regjeringen ønsker å gjeninnføre flypassasjeravgiften, i tillegg til å sette opp momsen for reiselivsbedriftene fra seks til tolv prosent.

Begge var tiltak som regjeringen innførte for å hjelpe bedriftene da korona-krisen rammet reiselivsnæringen.

– Det er veldig negativt for næringen. Det har så utrolig stor innvirkning på vår drift, sier Svein Jakobsen til TV 2.

Han og kona Aud Sole Haugen driver det lille hotellet Arctic Panorama Lodge på Uløya i Skjervøy kommune.

– Så heldige var vi ikke

Uløya har bare rundt 20 fastboende, og er uten veiforbindelse. Dermed henter de gjestene med båt, eventuelt at gjestene tar med bilen på ferga som går tre ganger i døgnet.

– Vi hadde egentlig store forventninger til statsbudsjettet, og håpet at de skulle følge anbefalingene fra NHO om å videreføre disse tiltakene, i hvert fall til vi kommer oss over kneika. Men så heldig var vi ikke, sier Jakobsen.

Han frykter at den økte flyplassasjeravgiften kan gjøre at noen turister ikke får råd til å reise.

– Krisen har hatt mye å si for folks økonomi, så det kan bli en konsekvens at dette. Det sier seg selv at det kommer til å bli vanskelig å drive, om vi ikke snart begynner å få tilbake flere gjester, sier han.

Frykter for bransjen

Kostnadene for å komme tilbake vil være veldig store, fastslår han.

– Jeg frykter for bransjen. Det tar tid og penger å bygge seg opp. Mange sliter tungt, og man er nødt å bruke store summer for å bygge seg opp igjen. Man skal ha en kraftig ryggrad for å klare å berge seg.

For paret var det helt klart de utenlandske turistene som sto for det meste av inntektene - helt til landet stengte ned i mars. De måtte da stenge ned hotellet.

– Det har påvirket oss veldig mye. Hotellet var stengt i over to måneder, og vi har fremdeles tre av seks ansatte permittert, sier Jakobsen til TV 2.