Ronaldo og Juventus-profiler brøt karantene – risikerer straff

Det opplyser helsemyndighetene i Torino onsdag.

Etter at to personer, begge fra støtteapparatet til Juventus, testet positivt på korona gikk hele Torino-klubbens spillertropp og øvrige støtteapparat i isolasjon fra lørdag. Karantenereglene fastslår at spillerne kunne trene og spille kamp, men det er ikke tillatt å ha kontakt med andre mennesker.

Onsdag opplyser helsemyndighetene i Torino at de er informert om at flere Juventus-spillere har forlatt spillerhotellet – til tross for at de skulle ha vært i isolasjon fram til svaret på deres koronatester foreligger.

I tillegg til Ronaldo gjelder dette Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo og Rodrigo Bentancur, skriver nyhetsbyrået Ansa.

Også andre av klubbens spillere er innkalt til landslagsoppdrag, deriblant Adrien Rabiot, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Aaron Ramsey og Wojciech Szczesny. De forventes å reise straks testresultatene foreligger.

Cristiano Ronaldo og Portugal møter Spania til privatlandskamp onsdag kveld.

