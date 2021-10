Norge unnlot å rapportere om samværssabotasje til FNs barnekomité

Et forum som kjemper for barns rettigheter i Norge unnlot bevisst å varsle om at samværssabotasje er et betydelig problem i Norge. – En grov svikt, ifølge Foreningen 2 Foreldre .

FNs barnekomité har gitt klare signaler om at Norge må sikre at barn holder kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd.

I Norge jobber Forum for barnekonvensjonen (FFB) for barns rettigheter og leverer såkalte skyggerapporter til FNs barnekomité hvor en skal rapportere om forholdene i Norge.

Men forumet har sviktet grovt i følge Foreningen 2 Foreldre (F2F).

Feid under teppet

– Det er svært problematisk at man skjuler problemet med samværssabotasje overfor FN, sier Rune Harald Rækken, som er leder i Foreningen 2 Foreldre (F2F).

– Samværssabotasje som er et omfattende problem i Norge, ble derimot feid under teppet i denne rapporten, sier Rækken.

PROBLEMATISK: Foreningen 2 Foreldre ble ikke hørt da den ønsket å løfte tema inn for FNs barnekomité.

Han forklarer at hemmeligholdet fører til at Norge dermed slipper et press fra FN, som holder barns rettigheter høyt hevet.

Rækken viser til den siste rapporten som ble overlevert fra Norge til FNs barnekomité i 2017.

Her omtaler Forum for barnekonvensjonen (FFB) en rekke saker som angår barns rettigheter i Norge.

Samværssabotasje er derimot ikke nevnt med et eneste ord til tross for at FFB fikk klare innspill om dette.

F2F mener «hemmeligholdet» er svært alvorlig.

– Allerede i 2010 presiserte FNs barnekomité at Norge i større grad skulle hjelpe barn å opprettholde kontakten med begge foreldre ved skilsmisse eller separasjon, påpeker Rækken.

PROBLEMATISK HEMMELIGHOLD: Både foreldre og F2F mener det er svært kritikkverdig at ikke FNs barnekomité har blitt varslet om problemene med samværssabotasje i Norge. Foto: Pål Schaathun

Sjokkert barnemor

«Maria» er en av mange foreldre som har fortalt om sterke historier om samværssabotasje. Hennes historie satte for alvor problemstillingen på den politiske agendaen i Norge.

«Maria» sier til TV 2 at hun er sjokkert og svært skuffet over at ikke F2Fs innspill ble videreformidlet til FN.

– En kan virkelig stille spørsmål ved dette om dette forumet har en «agenda»? Her har man virkelig sviktet barna på det groveste, mener «Maria»

Både F2F og «Maria» noterer seg for at forumet blant annet har kjempet for at barn skal kunne opprettholde kontakt med foreldre som er i fengsel.

– Men hva med meg, og hundrevis av andre foreldre som saboteres på ulikt vis? Hva med barna som hindres en grunnleggende rettighet, nemlig samvær med begge foreldre, spør «Maria».

Hun mener at i hennes egen sak har flere offentlige etater sviktet grovt og at dette rammer flere, deriblant mange voksne og barn. Av hensynet til barnet, er bergenskvinnen anonymisert.

Andre foreldre som har vært utsatt for samværssabotasje og som TV 2 har snakket med sier de er overrasket og skuffet over det noen kaller en uheldig «sensurering» som rammer barna.

– Beklagelig

– Det er beklagelig at F2F ikke var fornøyd og ikke føler seg ivaretatt etter forrige rapporteringsprosess i 2016/17. De hadde de samme mulighetene for deltakelse og dialog i arbeidet som de andre organisasjonene, sier Thale Skybakk, leder i arbeidsutvalget i Forum for barnekonvensjonen (FFB) i epost til TV 2.

TV 2 får ikke svar på hvorfor forumet ikke tok med innspillet fra F2F i skyggerapporten til FN. Og hvorfor ingen i forumet konfererte med F2F for å avklare spørsmål/uklarheter.

TV 2 får heller på svar på om det var et klokt valg å utelate samværssabotasje som et moment i skyggerapporten.

– Dagens Arbeidsutvalg i Forum for barnekonvensjonen ønsker ikke å kommentere vurderingene som ble gjort ved forrige rapporteringsprosess, da ingen av oss var med på det arbeidet, svarer Skybakk til TV 2.

– Frustrerende

– Alle våre innspill ble lagt til side, uten å informere oss om dette og uten å be oss om eventuelle klargjøringer om hvor i rapporten innspillene våre kunne passe inn, konstaterer Rune Harald Rækken.

Rækken sier det er frustrerende for F2F at man ikke får klare svar på hvorfor foreningens innspill ble lagt til side av Forum for barnekonvensjonen i forrige rapporteringsrunde.

– Klare svar ville gitt F2F rettledning om hvordan vi skal kunne nå fram til FNs barnekomite med en rapportering av noe vi mener er dårlig etterlevelse av FNs barnekonvensjon i Norge.

SAMVÆRSSABOTASJE: Hundrevis av foreldre og barn utsettes for samværssabotasje. Dette valgte et forum som jobber for barns rettigheter å holde hemmelig overfor FNs barnekomité Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

F2F som er medlem av Forum for Barnekonvensjonen, påpeker at artikler i barnekonvensjonen underbygger at samværssabotasje burde vært tatt med i rapporten, ganske enkelt fordi det er i strid med barnets beste.

– Hvorfor er det viktig å rapportere om samværssabotasje?

– Vi ønsker at FNs barnekomite skal stille kritiske spørsmål til Norge i forbindelse med omfanget av samværssabotasje. Stortinget har allerede i 1985 definert samværssabotasje som psykisk mishandling av barn. Derfor er svært kritikkverdig at man skjuler problemet overfor FN.

F2F mener at dersom FNs barnekomité blir oppmerksom på problemet i Norge, så kan det sette press på norske myndigheter for å iverksette mer effektive tiltak mot samværssabotasje og sikre at barn kan holde kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd.

– Dette er ikke i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon. Derfor bør FNs barnekomité få høre om tilstanden i Norge, så de kan foreslå korrigerende tiltak, mener Rækken.

– Jeg tror det ikke har vært «politisk korrekt» å snakke om samværssabotasje. Samværssabotasje har ofte blitt bortforklart med forhold hos den som blir stengt ute av sine barns liv, sier Rækken.

Inviterer til dialog

– Dersom F2F ønsker å benytte anledningen til å gi innspill om samværshindring (som er begrepet som blir brukt av barnelovutvalget) i kommende rapporteringsprosess vil Forum for barnekonvensjonen og AU ta stilling til dette på lik linje med alle innspillene som kommer og se på helheten av innspillene, forteller Skybakk til TV 2.

Nå er Forum for barnekonvensjonen i gang med ny rapporteringsprosess for å gi innspill til FNs barnekomité om hvilke rettighetsutfordringer barn står ovenfor i Norge i dag, anno 2021.

– Jeg håper på en mer transparent prosess denne gangen og forventer at samværssabotasje blir et viktig tema som rapporteres inn til FNs barnekomité i neste runde, sier Rune Harald Rækken til TV 2.