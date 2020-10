Totalt 14 personer siktet for å ha seksuelt forgrepet seg på hunder

Politiet har siden juni etterforsket det som politiet omtaler som Norges mest omfattende sak noensinne om seksuell omgang med dyr.

TV 2 meldte tidligere i høst om et nettverk som hadde forgrepet seg på minst 24 hunder. Nå kan TV 2 fortelle at 14 personer er siktet i saken. Den siste pågripelsen skjedde torsdag på Østlandet.

Et nettverk av mennesker rundt i Norge er involvert i saken. To menn fra henholdsvis Haugesund og Trøndelag er hovedmistenkte i saken. De skal ha forgrepet seg på hundene i 15-20 år.

De to hovedmistenkte har ifølge politiet reist landet rundt for å la andre mennesker ha sex med hundene deres.

Flere av de siktede skal ha tatt del i overgrepene. De har også produsert, eller vært i besittelse av enorme mengder med pornografiske videoer og bilder av overgrepene.

De to hovedmistenkte har erkjent straffskyld i avhør.

Ny pågripelse

Mannen som ble pågrepet torsdag har også erkjent straffskyld i avhør.

– Vi har pågrepet en mann torsdag på grunnlag av etterforskningen rundt de to mistenkte i Trøndelag og Haugesund. Dette er den sjette personen vi har pågrepet i våres distrikt, opplyser Silje Bergsholm, politiadvokat i Øst politidistrikt til TV 2.

Før torsdagens pågripelse har Øst politidistrikt hatt to menn i varetekt. Distriktet har med torsdagens pågripelse totalt seks personer siktet.

To av de seks har sittet i varetekt siden 4.september. Blant de fire andre personene er to av de kvinner.

De to i varetekt har erkjent straffskyld. En kvinne og en mann nekter straffskyld, får TV 2 opplyst.

Den ene mannen som fortsatt sitter varetektsfengslet er i 50-årene. I fengslingskjennelsen står det at han har innrømmet seksuell omgang med dyr i mer enn 20 år. Det startet med at mannen hadde sex med hester, deretter gikk det over til hunder.

I likhet med de to hovedmistenkte har han latt andre hatt sex med hundene sine.

Vokser og vokser

I tillegg de seks personene som er siktet i Øst politidistrikt, er det to personer i Troms, fire i Trøndelag og to i Sør-Vest som er siktet.

I Øst politidistriktet startet det med én pågripelse. Deretter har antallet pågripelser kommet fortløpende som følge av beslag de har gjort hos hver person som er siktet.

– Det er en komplisert sak, fordi når vi pågriper en person, så vet vi ikke hva som skjuler seg bak neste beslag. Derfor har saken vokst seg større og større, forklarer politiadvokat Bergsholm.

Politiadvokaten kan dermed ikke utelukke at flere blir siktet etter dagens pågripelse.

Øst politidistrikt har etterforsket saken i fem uker. Materialet er så stort at de ennå ikke har klart å skaffe en oversikt over alt innholdet.

– Det er en omfattende sak med store mengder beslag. Vi har etterforsket saken i noen uker, men vi har likevel ikke rukket å gå gjennom alt, opplyser Bergsholm.

Sterke inntrykk

Politiet i Sør-Vest har tidligere fortalt til TV 2 at overgrepene har vært ukentlige og med svært grov utførelse, og blant annet omfattet penetrering og innføring av gjenstander.

Enheten som etterforsker saken for Øst politidistrikt, jobber til vanlig med seksuelle overgrep mot barn. Beslaget i denne saken vekker sterke reaksjoner.

– Materialet i sakene er tøft. Vi er vant med å jobbe med saker som gir sterke inntrykk. Selv om saker med seksuelle overgrep mot barn er de mest alvorlige, så er dette krevende materiell for politiet, forklarer hun.

Fire distrikter involvert

Flere politidistrikt har startet etterforskning. TV 2 får bekreftet at etterforskningen er i sluttfasen i Trøndelag, Troms og i Sør-vest politidistrikt.

Saken er fortsatt under etterforskningen i Øst. I tillegg har saken internasjonale forgreininger. Dansk og tysk politi har startet etterforskning på bakgrunn av nettverket i Norge.

I Norge ble seksuell omgang med dyr først ulovlig i 2010. Selv om flere av de siktede har hatt sex med hundene før dette, kan de ikke straffes for det som skjedde før 2010. Strafferammen er på maks 3 år.