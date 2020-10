Reagerer på kutt: – Fortsetter korstoget mot denne gruppa

Onsdag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lagt fram.

Der kommer det fram en rekke endringer, blant annet for dem som har non-cøliakisk glutensensitivitet.

Personer som lider av dette skal ikke lenger få grunnstønad, altså penger de tidligere har mottatt fordi et glutenfritt kosthold er kostbart. Det betyr at bare personer med vitenskaplig dokumentert cøliaki vil få stønad til glutenfri diett. Regjeringen vil slik spare 32 millioner i året på dette.

– Jeg må si jeg er både overrasket og skuffet. Regjeringen fortsetter dette korstoget de har gående mot denne gruppa, sier Knut H. Peterson, generealsekretær i Norsk cøliakiforening, til TV 2.

GENERALSEKRETÆR: Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening. Foto: Norsk cøliakiforening

Kuttet i flere år

Peterson viser til at det de siste to årene er blitt kuttet i stønaden til dem som må leve med et glutenfritt kosthold.

I fjor sank summen med 300 kroner i måneden. Dette betyr at de under 30 år får 1047 kroner i måneden, mens de over 30 år får 686 kroner i måneden.

– Dette har vært oppe de siste to årene, og nå fjerner de en hel gruppe som ikke lenger vil nå noen stønad, sier han.

– Dette er en gruppe som ikke har noen definert diagnose, men alle som har fått støtte på dette grunnlaget er blitt vurdert av norske spesialister, som har vurdert at de reagerer på hvete og må leve på glutenfritt kosthold. Det forskes mye på dette området, men det er enda ikke klart å fastslå nøyaktig hva de reagerer på ved hveten. Nå benytter regjeringen seg av muligheten til å si at disse ikke har noen diagnose, og fjerne støtten, sier han.

Sparer 32 millioner

Peterson synes også det er trist at regjeringen gjør et slik kutt, for å «kun» spare 32 millioner.

– Det er veldig synd at de angriper en slik svak gruppe for noen få millioner, sier han.

Når summene for støtten til de med cøliaki og glutensensitivitet er blitt redusert tidligere, mener Peterson dette er på sviktende grunnlag.

– Vi er opptatt av å få fram hvor fordyrende et glutenfritt kosthold er. Her har ikke regjeringens tallmateriale vært realistisk tidligere. I dag er jeg veldig skuffet over regjeringen, og vi er i kontakt med medisinske miljøer for å se om dette kan bli tatt tak i, sier han.

Han sier han frykter det kan bli ytterligere kutt for dem med cøliaki i årene som kommer.

– Men jeg håper selvfølgelig det ikke er dit de er på vei. Ved å beholde dagens satser for dem med cøliaki sender regjeringen iallfall et signal om at de anerkjenner at denne støtten er nødvendig, selv om det er trist at de fjerner en hel gruppe fra ordningen, sier han.