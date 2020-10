792 nye koronatilfeller siste uken

Folkehelseinstituttet skriver i sin ukerapport for uke 40 at det er for tidlig å si om smitteverntiltakene i Oslo har hatt en effekt, men omlag fire av ti smittetilfeller forrige uke stammet fra Oslo.

Fylket med flest nye smittetilfeller den siste uken er Oslo med 313, men det er en svak nedgang fra uken før der det ble meldt om 316 tilfeller. Det skriver Folkehelseinstituttet(FHI) i sin ukentlige koronavirus-rapport.

I uke 40 ble det meldt om 792 koronatilfeller. Det er seks fler enn uken før. Totalt er 14 597 smittede registrert i Norge.

FHI skriver i sin rapport at Oslo står for 40 prosent av smittetilfellene de siste ukene.

– Det er implementert tiltak i Oslo, og antall meldte tilfeller har vært stabilt de siste to uker. Det er for tidlig å vurdere full effekt av tiltakene. De fleste tilfellene tilhører kjente utbrudd eller har blitt smittet av en kjent nærkontakt, og et mindretall smittet i utlandet, heter det i rapporten.

Økning i seks fylker

Totalt har det vært en økning i smittetilfeller i seks fylker. Møre og Romsdal, Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Troms og Finnmark og Nordland.

I Møre og Romsdal testet 54 av 3 468 testede positivt for koronaviruset forrige uke. Det er en økning på 47 tilfeller sammenlignet med uken før.

I Innlandet testet 52 av 2 971 testede positivt for koronaviruset forrige uke. Det er økning på 25 tilfeller sammenlignet med uken før.

I Vestfold og Telemark testet 28 av 4 610 testede positivt for koronaviruset forrige uke. Det er en økning på åtte tilfeller sammenlignet med uken før.

I Trøndelag ble 4 945 testet for koronavirus forrige uke. 30 av disse var positive. Det er en økning i antall positive smittetilfeller på 16 sammenlignet med uken før.

I Troms og Finnmark ble 1 464 testet for koronaviruset forrige uke. 10 av disse testet positivt. Uken før testet fire personer positivt for korona i fylket.

I Nordland fylke ble 1 747 testet for koronaviruset forrige uke. Syv av dem testet positivt. Uken før var det fire som testet positivt.

Oslo, Vestland og Rogaland hadde det høyeste antall smittede per 100 000 innbyggere siste to uker (henholdsvis 90,7, 34,6 og 24,2).

Økning i sykehusinnleggelser

Til og med 04. oktober hadde 1 358 pasienter med påvist korona blitt innlagt på sykehus i Norge.

FHI rapporterer om at det forrige uke var en svak økning i antall sykehusinnleggelser med koronavirus.

Forrige uke ble 20 personer lagt inn med viruset mot 14 uken før. To av de innlagte forrige uke er på intensivavdelingen.

De siste fire ukene har totalt 76 personer blitt lagt inn på sykehus med koronaviruset. 58 prosent av disse var menn.

21 prosent av befolkningen er testet

Fra pandemien kom til Norge og til og med forrige uke er 1 105 264 testet for koronaviruset. Det vil si at 21 prosent av befolkningen er testet til nå.

– I uke 40 ble 59 927 nye personer testet mot 68 599 uken før. Andelen positive blant de testede var 1,32 % i uke 40. Det totale antall tester utført ukentlig er høyere enn antall nye personer testet hver uke, og i uke 40 ble utført 91 039 tester mot 99 631 tester uken før, skriver FHI.

Ifølge FHI har smitten de siste ukene i all hovedsak oppstått hos yngre personer med liten risiko for å bli alvorlig syk.

– Den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp. Overvåkningsdata viser en lav forekomst av alvorlige utfall, står det i rapporten.

Status i Norden

I rapporten skriver FHI litt om hvordan de ser på situasjonen i de andre nordiske landene samlet sett. De ser en økende trend i meldte tilfeller fra alle de nordiske landene.

– Til tross for økningen i antall tilfeller, virker det ikke være for høy belastning i helsevesenet, og antall covid-19-relaterte dødsfall er fremdeles på et lavt nivå, står det i rapporten.

FHI skriver også at de ser at en stor andel av smittetilfellene kommer fra storbyer.

Saken oppdateres.