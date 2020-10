Politiet: Mor og sønn øvelseskjørte i cannabis- og kokainrus

#Larvik #DrHolmsvei kl 10:51 UP stanset å kontrollerte et kjøretøy hvor en mann i tenårene øvelseskjørte og ledsager, en kvinne i førtiårene, satt ved siden av. Fører og ledsager var påvirket av narkotiske stoffer. Nødvendige prøver er tatt og begge to vil bli anmeldt.