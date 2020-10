Konfronterte mann som ikke brukte munnbind - ble dyttet i bakken og døde

Amerikanske Rocco Sapienza (80) ble dyttet i bakken etter å ha sagt ifra til en mann om at han måtte bruke munnbind. Det endte med at han mistet livet. Nå er mannen siktet for uaktsomt drap.

Donald Lewinski (65) er av statsadvokaten i New York siktet for uaktsomt drap på Rocco Sapienza (80) etter at det oppsto en krangel om bruk av munnbind mellom dem på en bar i Buffalo i New York. 80-åringen døde forrige uke.

CNN skriver at bråket startet med at den siktede ikke brukte munnbind og oppførte seg dårlig overfor de ansatte i baren.

Statsadvokat i Erie County i New York, John Flynn kunngjorde mandag at Donald Lewinski er siktet for uaktsomt drap etter dødsfallet til Rocco Sapienza.

Konfronterte ham for munnbindbruk

Sapienza skal ha konfrontert Lewinski på en bar i New York den 26. september om hvordan han snakket med bar-besetningen, og for å ikke ha på seg munnbind.

Lewinski skal ha gått ut med øl til et band som spilte utenfor bar-lokalet, da også uten munnbind.

På vei inn igjen skal han angivelig ha dyttet 80 år gamle Sapienza i bakken.

– Han var i en tilstand der han ikke var mulig å få kontakt med. Mens han lå på gulvet i baren fikk han et anfall med en gang, sier statsadvokaten til CNN.

Sapienza ble fraktet til Erie County sykehus, der han forble i bevisstløs tilstand til han døde den 30. september. Han var industriarbeider inntil han gikk av med pensjon. Han har også tjenestegjort i den amerikanske marinen.

– En veldig vennlig mann

Hans sønn sier til nyhetsnettstedet at han var kjent som en som stod opp for de svakerestilte i samfunnet.

– Han var ikke redd for å si ifra til folk. Oppførte noen seg dumt, sa han det til dem. Hvis du kjente faren min var det akkurat denne personen du kjente. Faren min kunne snakke med hvem som helst. Han var en veldig vennlig mann, sier Richard Sapienza.

CNN har snakket med hans nevø, Blaine Riley. Han forteller at 80-åringen hadde dratt til baren alene den kvelden. Han oppholdt seg ofte i baren, og kjente de ansatte godt.

– Jeg blåser i hva årsaken er. Du blir bare ikke fysisk med en 80-åring og dytter han på den måten. Min onkel Rocky skulle ha fått dø omringet av sin familie, ikke på denne måten, sier Riley til tv-kanalen.

Nevøen forteller også overfor nyhetsnettstedet at Sapienza etterlater seg sin en kone.

Flere faktorer

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av et kraftig trøkk i hodet.

– Jeg får etter vitneforklaringer inntrykk av at disse to ikke bare mislikte hverandre, men at de føyk i tottene på hverandre fra første sekund, forklarer Flynn ifølge CNN.

– Så det var andre ting i tillegg til dette med munnbind som var faktorer her, sier han.

Hendelsen ble fanget opp på video, men uten lyd.

Kan bli flere års fengselsstraff

Statsadvokaten sa også at hvis man legger bevisene som til nå er samlet inn i saken til grunn, er det ingenting som tyder på at de to var beruset eller at de kjente hverandre fra før.

Lewinski ble arrestert av politiet i New York mandag, men løslatt tirsdag etter at uaktsomt drap ikke berammes av kausjonsordningen i New York.

Lewinski hevder seg uskyldig.

– Videobildene og vitneforklaringene vi mottok i kveld gjør det veldig klart at Sapienza var den som angrep. Han forlot barkrakken sin og konfronterte min klient aggressivt, sa mannens advokat, Barry Covert til CNN.

Advokaten uttrykker også at han og hans klient sender sine kondolanser til Sapienzas familie og kjente.

– Det er en tragedie at Sapienza gikk bort. Min klient og hans familie ønsker å uttrykke deres kondolanse og medfølelse til Sapienzas familie, sier Covert.

Lewinski risikerer å få opptil fire år i fengsel skulle han bli dømt i saken.