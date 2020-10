Koronautbrudd blant mink i Danmark: – Et alvorlig problem

Onsdag startet arbeidet med å avlive én million mink. Ifølge danske myndigheter er det større sjanse for at minkbønder blir smittet enn sykepleiere og leger av mennesker.

Koronasmitten blant minkfarmer i Danmark sprer seg. Onsdag er antallet rammede kommuner oppe i seks, ifølge dansk TV 2.

Det er onsdag bekreftet at det også er koronasmitte blant mink i Midt-Jylland. Fram til nå har det kun vært funnet smitte blant mink i Nord-Jylland.

Onsdag starter arbeidet med å avlive minken, ifølge TV 2 Øst-Jylland.

Opp mot 100 kan være rammet

Det er registrert smitte blant 51 minkfarmer, og ytterligere 42 farmer mistenkes å ha koronasmitte, ifølge Fødevarestyrelsen, som er det danske mattilsynet.

Som følge av koronautbruddet blant mink i Danmark har myndighetene bestemt at 100 besetninger skal avlives, som betyr opptil én million dyr.

Avlivingen av dyrene skulle ha startet tidligere, men en kompensasjonsavtale er ikke kommet på plass mellom bøndene og myndighetene, ifølge dansk TV 2.

Smitter mennesker

Overlege og virolog Anders Fomsgaard ved Statens Serum Institutt, som er danskenes folkehelseinstitutt, sier det ikke er uvanlig at smitten sprer seg fort blant de pelskledde dyrene.

– Minken står snute mot snute ved siden av hverandre. De holder jo ikke avstand. Så når en mink er smittet, sprer viruset seg raskt i hele bestanden, har Fomsgaard tidligere forklart til dansk TV 2.

Forsker på infeksjonssykdommer Peter Ben Embarek i Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at det er en biologisk årsak til at nettopp minken blir smittet.

Ifølge Embarek skyldes det at viruset har tilpasset seg nettopp de pelskledde dyrene på samme måte som det har gjort mennesket. Dermed kan de smitte mennesker, og det var grunnen til den drastiske beslutningen til myndighetene om å avlive opptil én million mink.

– Vi anser det som et så alvorlig folkehelseprogram at det vil være nødvendig å avlive dem, sa matvareminister Mogens Jensen torsdag forrige uke.

Embarek sier at husdyr, som kyr, høner og griser, ikke spiller en rolle i spredningen av viruset.

Verdens største produsent

I motsetning til Norge, hvor pelsdyrnæringen skal avvikles innen 2025, er Danmark verdens største produsent av minkeskinn.

Svært mange er dermed rammet av koronautbruddet, og saken får mye oppmerksomhet i danske medier.

Også mink hos opprettere som ikke er rammet av koronasmitte, vil bli avlivet. Dette er fordi de ligger nærme andre gårder der det er oppdaget smittte.

Ifølge Statens Serums Institut er det stor sjanse for å bli smittet med koronaviruset av mink.

– Dataene som vi har, sier at det er betydelig større risiko å bli smittet av mink enn hvis man er sykepleier eller lege, sier faglig direktør Kåre Mølbak ved SSI.

Ifølge Veterinærinstituttet i Norge har det på bakgrunn av forsøk i Kina og Tyskland, som har vist at ilder kan ha en viss mottakelighet mot viruset, ikke overraskende at også mink kan være mottakelige for viruset, siden ilder og mink er beslektede arter.