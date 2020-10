Katie Melua (36) med nytt album: – Kan ikke unngå å nevne bruddet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artisten deler tanker om brudd og sammenbrudd, men sier at hun er på et bra sted i livet.

På denne tiden skulle egentlig superstjernen vært i Norge og holdt konsert, men på grunn av korona ble alt avlyst. Nå er hun aktuell med sitt nye album, «Album No 8», som hun har brukt tre år på å ferdigstille.

Albumet handler om kjærlighet, og hun har dedikert den siste sangen i «Remind Me to Forget» til sin eksmann, James Toseland, og bruddet de gikk gjennom i fjor.

– Det var jo en stor hendelse, du kan ikke unngå å snakke om det. Det var veldig minnerikt og jeg hadde et vakkert ekteskap. Det var syv år med fantastiske James og vi er fortsatt gode venner, forteller Melua og fortsetter:

– Musikken var viktig for meg for å bearbeide alle de kompliserte følelsene. Men man må gjengi og tyde dem med verdighet, diskresjon og respekt. Så ja, det er noen sanger som adresserer det.

– Hvordan er kjærlighetslivet nå?

– Jeg er veldig opptatt med albumet og utgivelsen. Livet er bra og det er ikke noe å snakke om akkurat nå. Jeg er på et bra sted i livet, svarer hun.

NORGESVENN: Melua har vært i Norge ved flere anledninger hvor hun blant annet tok verdensrekorden for dypeste undervannkonsert på Troll-plattformen i Nordsjøen. Foto: Rosie Matheson

Fikk et mentalt sammenbrudd

Etter verdenssuksess og intens turnering ble det for mye for Melua.

Hun ble i 2010 lagt inn på sykehus og fikk beskjed om å ta en pause fra turnélivet på grunn av utmattelse.

– Vi ble alle sjokkerte og overrasket over det som skjedde. Det er merkelig, jeg gikk gjennom en periode hvor jeg på en måte nektet for at jeg var berømt. Mitt nivå av berømmelse kom aldri til det punktet hvor jeg ble gjenkjent på gata og det er jeg veldig takknemlig for, sier Melua.

Også i 2018 fikk hun et mentalt sammenbrudd og lå på sykehuset i to uker, før hun ble skrevet ut og måtte gå på antidepressiva.

– Det var et resultat av mye høyt press, jeg opplevde stor suksess da jeg var veldig ung og det var et press på opprettholde det. Jeg fikk et mentalt sammenbrudd og det var en lekse for meg og alle rundt meg. Familien min og managementet mitt, forteller hun.

I dag er hun glad for at hun hadde familie og nære som et støtteapparat rundt seg.

– Det er det som har hjulpet meg med å ikke sette meg selv i stressende situasjoner. I dag tror jeg folk er smartere og flinkere til kjenne etter på presset, forteller sangstjernen.

Kvinner må tenke mer på det visuelle

Koronasituasjonen har ført til utallige avlyste konserter for Melua, blant annet i Norge. Hun har likevel klart å gjøre albumet ferdig som planlagt.

– Vi ville holde oss til fristen vi hadde satt for 2020, og da måtte vi få til et albumcover. På grunn av pandemien så endte jeg opp med å ta det selv med et filmkamera.

På grunn av koronarestriksjoner løste Melua sitt team albumcoveret ved å sende henne et kamera hun kunne ta et portrettbilde med. Foto: Rosie Matheson

Albumcoveret ble et selvportrett av Melua, som hun tok selv hjemme i leiligheten sin.

– Som kvinne så må du tenke på den visuelle presentasjonen. Den ender opp med å ta like mye tid og viktighet som selve musikken. Noe jeg ikke synes det bør, men det gjør det, påpeker hun og fortsetter:

– Jeg føler kameraarbeidet og det å ta et selvportrett for albumcoveret, virkelig hjalp meg med å få tilbake den gledelige følelsen av å presentere meg selv, hvem jeg er og hva personligheten min er.

Familien er betryggende

Mens Melua kunne fordype seg i å lage musikk, merket faren hennes viruset på nært hold.

– Besteforeldrene mine er i Georgia, men moren, faren og broren min er her i England, forteller sangstjernen og fortsetter:

– Faren min er lege, så da vi var hjemme og laget musikk, og nærmest glemte at det var en pandemi, var han på jobb. Da han kom hjem passet vi på å rense alt og laget mat til han, men han sa «ikke bekymre dere, vi overlevde Georgia på 90-tallet, da overlever vi dette også».

Melua innrømmer at det gir henne en betryggende følelse å ha en far som er lege.

– Det at han er lege gir en følelse av ro som jeg har observert i meg selv, svarer hun.

