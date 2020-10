Lagerbäck åpner for keeperbytte

Se Norge-Serbia på TV 2 torsdag fra 20.00!

Torsdagens avgjørende playoff mot Serbia skal avgjøres på Ullevaal før flomlyset slukkes på nasjonalarenaen 8. oktober.

Dersom det blir uavgjort, blir det ekstraomganger og deretter en eventuell straffekonkurranse, noe som vil være et ekstremt sjeldent scenario for et norsk landslag.

I et slikt scenario innrømmer Lars Lagerbäck at han har tenkt tanken på at han komme til å kopiere Louis van Gaal, som i VM 2014 byttet inn Tim Krul like før straffekonken mot Costa Rica i kvartfinalen. Den legendariske treneren lyktes.

– Jeg skulle kunne tenke meg det. Vi har diskutert det på ledersiden, men ikke med keeperne. Hvis det blir aktuelt, kommer vi til å informere keeperne i forveien. Men vi har diskutert det. Det er vår jobb å tenke på alle eventualiteter og hvordan vi kan gjøre saker og ting på best mulig måte. Vi har diskutert det, og så får vi se hva vi kommer frem til, sier svensken til TV 2.

Rune Almenning Jarstein har vært det soleklare førstevalget i det norske buret, men i troppen til torsdagens kamp finnes også RBKs André Hansen og Odd-keeper Sondre Rossbach, sistnevnte foreløpig uten A-landskamper.

Norges landslagssjef har ingen soleklar favoritt når det gjelder straffekonkurranse blant sine tre kandidater.

– Vi har diskutert det også, men jeg vil si at det er ganske jevnt. Vi har sett litt på hvordan de har agert på straffer på sine klubblag. Sondre har faktisk ganske bra statistikk på det. Vi har tre keepere som er ganske jevne på det også. Det er tross alt litt lotteri, sier svensken.

Grodås har ansvaret for Serbia-skytterne

Lagerbäck vil ikke engang avsløre at det er Almenning Jarstein som skal starte kampen mellom stengene, men det handler etter all sannsynlighet kun om at ikke sjefen vil avsløre detaljer i laget dagen før dagen. På spørsmål om hvor komfortabel han er med veteranen som straffekeeper, svarer han i hvert fall følgende:

– Jeg vet ikke om Rune skal stå ennå, så det kan jeg ikke svare på ennå. Men hvem vi enn velger, så stoler jeg på den keeperen.

– Har dere en oversikt over hvor de serbiske spillerne plasserer straffene sine? Er dere på det detaljnivået?

– Ja, Frode (Grodås, keepertrener, journ.anm.) har kontroll på den biten. Han har gått gjennom alle tenkbare straffesparkskyttere og hvordan de skyter, sier Lagerbäck.

Svensken forteller at han i kveld vil informere spillerne om hvilke fem spillere han ser for seg skal ta straffespark dersom det står uavgjort etter 120 minutter. Det gjorde han ikke i 2004.

– Da valgte vi av litt ulike årsaker ikke å informere om den eksakte rekkefølgen i forveien. Da sa vi at vi gikk inn for bare å vinne kampen. De visste om at vi hadde en rekkefølge, men de fikk ikke vite den. Det kommer disse guttene til å få. Vi har hatt en dialog med spillerne om at det føles OK for dem også å gjøre det på den måten, sier Lagerbäck.

