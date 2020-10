Lägerback antydet 50/50. Jeg tror sjansen er noe større enn som så

Se Norge-Serbia på TV 2 torsdag fra 20.00!

Noen landskamper er viktigere enn andre. Dette er definitivt en av de viktigste.

Det dreier seg om deltakelse i sluttspill, og vi spiller ikke om poeng. Det er cup. Være eller ikke være.

Så hvordan er Norges sjanser? Jeg så at Lars Lägerback antydet en 50/50 sjanse. Jeg tror sjansen er noe større enn som så, og jeg ser ikke bort fra at Lars også tror det. Jeg skal prøve å begrunne det.

Vi har spisser og midtbanespillere som spiller på høyt nivå i England, Tyskland og Spania. De er gode og de er unge. Vi har et spisspar som er/kan bli blant de beste i Europa og en solid midtbane som gjør jobben defensivt, i tillegg til Martin Ødegaards kreativitet.

Dette må det bli scoringer av, jeg ser det som svært usannsynlig at vi går av banen uten å score.

Da dreier det seg rett og slett om å unngå baklengs, og her ligger den lille usikkerheten. Backfireren er ikke dårlig, men den er vår svakeste lagdel. Vi har et lag som er sterkere offensivt enn defensivt. Sånn har det ikke alltid vært.

Så: Hvor gode er Serbia?

Kort og noe forenklet: mange gode spillere, men ikke et spesielt godt lag.

I likhet med Norge er de bedre offensivt enn defensivt, faktisk i enda større grad. De går svært sjelden av banen uten å slippe inn mål, og ofte mer enn ett. Det er også et lag som varierer kraftig i prestasjonene, noe som henger sammen med mange av spillernes individualistiske stil.

Når de slipper inn mål, skyldes det ikke bare dårlig organisering, men også mangel på å ta de tunge løpene hjemover.

Den største utfordringen vår er å hindre scoringer imot. Jeg har tall som viser at når det gjelder mål og sjanser, så er enten Dusan Tadic (Ajax) eller Aleksandar Mitrovic (Fulham), og ikke rent sjeldent begge to, involvert. Tadic som assistkonge og Mitrovic som målscorer.

Dette vet naturligvis Lars og Perry. Det dreier seg om å drille den defensive strukturen og være klar over Serbias spisskompetanse. Her vil presshøydeproblematikk stå sentralt.

Vi må for all del unngå den misforståelsen om at høyt press er offensivt og positivt, mens lavt press er defensivt og feigt. Vi må beherske begge deler og velge det som er fornuftig ut fra stilling og kamputvikling.

Offensivt har vi nå mulighet til å variere. Vi er sterke nok til å skape noe mot etablert forsvar, enten ved å spille gjennom midtbaneleddet eller slå langt mot Sørloth.

Ligger vi lavt og vinner ballen gunstig har vi spillere som behersker kontringsfotball, og kjenner jeg Lars rett får vi også se noen gode dødballvarianter.

DETTE MÅ DET BLI SCORING AV.

Tetter vi igjen bak, er vi klare for finale mot Skottland eller Israel. Jeg tenker vi sier at sjansen er 67/33.

Marerittet er at vi taper på noe det ikke er mulig å gardere seg mot, nemlig den idiotiske nye hands-regelen, men det får bli en annen blogg ...

Drillo

