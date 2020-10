– Jeg var så sliten at jeg bare ville droppe alt

Uke etter uke har det unge paret Esra Maloku (27) og Arber Topallaj (27) snekret seg inn i hjertene våre på Sommerhytta. Men på et tidspunkt var Arber så sliten at han vil droppe både hyttebygging og kjæresten.

Til tross for minimalt med byggerfaring, har kjæresteparet Esra og Arber allerede imponert stort i Sommerhytta på TV 2.

Før de ble plukket ut til tv-serien hadde de knapt tatt i en hammer, og visste lite om forskjellen på stående og liggende panel. Men ti uker på Sommerhytta har betydd mye for det unge paret, som møtte hverandre for ti år siden.

– Vi er fra Sarpsborg og Fredrikstad og møttes på videregående via en felles venninne, sier Esra Maloku (27) til God morgen Norge.

BYGGER HYTTE: I høst kjemper Arber og Esra om å vinne Sommerhytta. Foto: Privat

Den gang var de begge 17 år. Esra innrømmer at hun i starten var litt skeptisk til Arber.

– Vi var unge begge to, han var jo glad i damer og litt sånn, og jeg ville ikke binde meg som 17-åring. Men jeg angrer ikke, det har jo gått ti år, ler Esra.

Ville droppe alt - også kjæresten

Mange lange dager og kvelder med bygging tæret på kroppen. Og det å pusse opp kan også tære på et forhold.

– Vi har kjent hverandre i mange, mange år. Vi har sett hverandres verste sider fra før av, men det var ti beinharde uker, man var så sliten og stresset og lei seg - det var en berg og dalbane, innrømmer Esra og fortsetter:

– I løpet av ti år har jeg aldri før hørt Arber si han er sliten, men på Sommerhytta fikk jeg høre det, forteller Esra.

– Ja, hvor sliten var du, Arber?

– Jeg var så sliten at jeg bare ville dra hjem. Jeg var så sliten at jeg ville droppe alt. Ja, til og med droppe Esra også! Jeg var så sliten at jeg bare ga blaffen og kun tenkte på å sove, sier Arber.

Arber synes det var lærerikt å jobbe sammen med Esra på en helt ny måte, ettersom hun har studert mesteparten av sitt liv.



– Det å få en snekkerpartner var veldig nytt for meg. Ikke bare er hun flink på skolen, men også flink fysisk, smiler han.

Ville ha norsk hytte for å bli integrert

Både Esra Maloku og Arber Topallaj har foreldre fra Kosovo. Det å vokse opp i Norge med foreldre fra en annen kultur, har preget oppveksten deres.

TAKKER FAMILIEN: Esra Maloku har foreldre med bakgrunn fra Kosovo. Foto: Privat

– Det å vokse opp med to ulike kulturer som man blir dratt i hele tiden har vært spesielt, innrømmer Esra.



– Da jeg var yngre, fikk jeg ofte spørsmål om hvorfor jeg heter Esra. Som barn vil du ikke være annerledes, og det har vært litt vanskelig og en evig identitetskrise, sier hun.



I dag er Esra takknemlig for at hun bor i Norge, men innrømmer også at oppveksten har preget henne. Derfor har hun tullet litt med Arber og sagt at dersom de skulle bli fullintegrerte nordmenn, måtte de skaffe seg bunad og hytte! Og en dag meldte hun seg på Sommerhytta, og paret ble plukket ut.

GLAD I HEST: Esra på hesteryggen. Foto: Privat

– Jeg satt og skrev på en masteroppgave, og så sa jeg bare: «Skal vi vinne en hytte eller» - og så ble vi plukket ut, ler Esra.

Nå er deres sterke ønske om å gi noe tilbake til foreldene sine og dersom de vinner Sommerhytta, er målet at hytta skal bli et samlingspunkt.

– Vi har skjønt med årene hvor mye de har gitt oss. De måtte forlate alt det de hadde og starte på nytt på bar bakke. De har ofret så mye, og det å lage et samlingspunkt hvor også de kan nyte de norske somrene her, har hele tiden vært motivasjonen, sier Esra.

Var forberedt på rasisme

I løpet av de ukene Sommerhytta har gått på tv, har paret fått mange fans, det er tusenvis som heier på dem og krysser fingrene for at de vinner. Men på forhånd ble de forberedt på at hatkommentarer ville komme.

– Ja, vi ble forberedt på at det ville komme kommentarer på hvor vi kommer fra, og at vi ikke har noe å gjøre på en norsk sommerhytte. Det gjør jo vondt, men det motsatte har skjedd! Og vi har vært så glad for at folk ser på oss for hvem vi er og ikke hvor vi kommer fra. Det har vært overveldende og vi er evig takknemlig for de gode kommentarene, avslutter Esra.

