– Var lett å se at han hadde fått seg en trøkk

I fredagens episode av Landskampen er en friskmeldt Martin Johnsrud Sundby (36) tilbake på det norske laget, etter at han måtte stå over to konkurransedager på grunn av sykdom.

I mellomtiden ble han erstattet av langrennskollega, Emil Iversen (29), for å hjelpe det norske laget i duellen mot Sverige. Det endte derimot til slutt med et solid tap til Norge.

Under fredagens middag blir deltakerne bedre kjent med Sundby og hans opp- og nedturer i karrieren. Der åpner han også opp om den tunge perioden han hadde før VM i Seefeld, i mars 2019.

Alvorlig ulykke

Et halvt år før konkurransen fikk Sundby nemlig den dramatiske beskjeden om at hans far, John Erik Sundby (65), hadde kommet ut for en jaktulykke i Rauland i Telemark, og lå på intensivavdelingen på Ullevål sykehus.

Det var på det tidspunktet svært usikkert om han ville overleve.

– Jeg visste ikke hva det var, jeg visste bare at det hadde vært en jaktulykke, og kom meg til sykehuset. Og der svever jo han mellom liv og død, sier Sundby i programmet og strever med å holde tårene tilbake.

Det viste seg at pappa Sundby, som var en erfaren jeger, hadde vært uheldig og falt ned en bratt skrent. Der hadde hodet truffet noen steiner, og halve ansiktet var blitt ødelagt.

Vanskelig redningsaksjon

På grunn av dårlig vær hadde det vært umulig for redningshelikopteret å komme frem til stedet. John Erik Sundby måtte derfor selv gå flere timer til fots, delvis med hjelp fra sine jaktkamerater, selv om han hadde mistet svært mye blod.

– Det hadde jo vært en dramatisk redningsaksjon, og dette hadde jo foregått sent på kvelden før. Jeg fikk ikke beskjed før på morgenen, tidlig dagen etter. Da lå han på intensivavdelingen på Ullevål sykehus, forteller en svært beveget Sundby i programmet.

36-åringen, som var midt i opptreningsperioden til sitt store mål, VM i Seefeld, fikk dermed en ganske annerledes høst enn planlagt.

– Det ble jo egentlig åtte uker på intensivavdelingen, så det var mildt sagt spesiell oppladning, sier Sundby.

Tok gull mot alle odds

Historien endte heldigvis bra til slutt, og pappa Sundby kunne endelig skrives ut av sykehuset. Sundby har alltid hatt et sterkt forhold til faren, og forteller at det var ekstra sterkt å ha begge foreldrene til stede på stadion da den viktige dagen han hadde trent mot kom.

– Han har alltid betydd veldig mye for meg. Vært med på alle skirenn og reist verden rundt. Det var ganske sterkt å ha han der i Seefeld den dagen og der nede etter at hele den dramatikken hadde utspilt seg bare kort tid i forkant. Og det var jo lett å se at han hadde fått seg en trøkk, forteller han.

VIKTIG STØTTE: Martin Johnsrud Sundby forteller at faren, John Erik Sundby (65), alltid har vært en viktig støttespiller for ham. Her under ski-VM i Finland, to år før ulykken inntraff. Foto: Meek, Tore

Selve rennet hadde gått trådt i starten, og 36-åringen fortvilte over formen etter de første hundre meterne. Skulle det være «den dagen» i dag? Han hadde jo følt seg så fin i formen de andre dagene.

Omtrent halvveis i løpet endret det seg imidlertid, og Sundby kjente han hadde mer krefter på lager. Dermed gikk han fra 36. plass til å plutselig konkurrere om gullet.

Da han til slutt kunne juble øverst på pallen som verdensmester, smakte gullet ekstra godt.

– Selv om jeg sikkert ikke innrømmet det for meg selv, så betydde det VM-gullet mer enn jeg trodde. Så det å kjenne på det, samtidig som vi visste hva vi hadde vært igjennom den høsten, at vi kanskje var enda sterkere sammen som familie enn noen gang, smiler Sundby.

Sundby har ikke besvart TV 2s henvendelse om å utdype saken ytterligere.

