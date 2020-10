Duften av Hellas med moussaka

Denne er oppskriften er til 4-6 personer.

Dette trenger du:

1 stor aubergine (eventuelt 2 mindre)

Olivenolje

Salt

2 store poteter

Ca. 600 g kvernet lammekjøtt eller kjøttdeig/karbonadedeig

1 løk (stor)

3-4 fedd hvitløk

1 ss tørket oregano

1 ts røkt paprika, eventuelt ½ ts chilipulver

1 ts kanel

2 bokser (ca. 800 g) hermetiske knuste tomater

Salt, pepper og ¼ ts sukker

Hvit saus:

2 ss smør

2 ss hvetemel

5 dl melk

2 eggeplommer

Salt, pepper, revet muskatnøtt

Revet smakfull hvit fast

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 180 grader. Skjær av stilkfestet på auberginen og i ¾-1 cm tykke skiver langsetter auberginen. Legg skivene over på et bakepapirkledd stekebrett, pensle skivene med olivenolje og dryss med salt. Sett stekebrettet i stekeovnen og stek til aubergineskivene er gylne 25-30 minutter. Siver det ut mye væske, tørk av væsken med litt kjøkkenpapir.

Skrell og skjær potetene i ca. ½ cm tykke skiver og stek potetskivene knapt møre i litt olje. Legg potetskivene over på litt kjøkkenpapir. Tilsett hakket løk og hvitløk i stekepannen og stek til løken blir gyllen. Tilsett kvernet kjøtt og krydder (ikke salt og pepper). Rørestek til kjøttdeigen er smulderet opp. Tilsett hermetiske tomater og la koke/trekke i ca. 20 minutter, til kjøttsausen tykner. Rør om en gang imellom. Smak til kjøttsausen til med salt, pepper og ¼ ts sukker og eventuelt litt mer oregano, kanel og røkt paprika.

Mens kjøttsausen koker lag hvit saus. Smelt smøret i en kasserolle, rør inn hvetemel og spe med melk litt etter litt, gjerne varm ikke kokende melk (gjør det enklere å få en saus uten klumper). Visp/rør godt hele tiden til du får en glatt saus. La sausen trekke i ca. 5 minutter, rør om en gang imellom. Trekk kasserollen vekk fra platen og rør inn halvparten av revet ost og eggeplommene. Smak til med salt, pepper og revet muskat.

Smør en ildfast form med olje og legg et lag med aubergineskiver og poteter. Fordel over kjøttsausen, legg ev over resten av aubergine og potetskivene og trykk dem lett ned i tomatsausen. Fordel over ostesausen. Dryss over resten av revet ost. Stek på nederste eller nest nederste rille i varm stekeovn 180 grader i ca. 40-45 minutter, til overflaten gyllen.

La moussakaen få hvile 20-30 minutter før servering, slik at den får satt seg. Server med en salat..