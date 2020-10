Brr! Fram med lue og skjerf - her blir det vinter

«Høstlig tropenatt» i Nordland er over, og de neste dagene får noen steder i landet et gjensyn med vinteren: Snø!

De neste dagene kan du bli nødt til å ta fram både lua og skjerfet.

I det siste har flere steder i landet hatt temperaturer over normalen. Blant annet var det natt til onsdag opp til hele 16 grader på kysten av Nordland, en slags «høstlig tropenatt».

Men når hverdag blir til helg denne uka, kommer høstværet slik vi kjenner det best: Kjølig og nedbør.

Og noen steder må de også ønske vinterværet velkommen tilbake.

Kan man kalle det "nordnorsk høst-tropenatt" når nattetemperaturene i nord ligger på 15-16 grader? 🌴



De høyeste nattetemperaturene i natt var langs kysten av #Nordland! pic.twitter.com/qTwOHTdrpo — Meteorologene (@Meteorologene) October 7, 2020

Opp til 15 cm snø

– Man skal ikke se bort fra at det blir en del snø, sier meteorolog Isak Slettebø i StormGeo til TV 2.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for Vestlandet og fjellet i Sør-Norge.

Fra natt til fredag ventes synkende temperatur og etter hvert nedbør som snø på fjelloverganger over 800-1000 meter over havet.

Snøen vil gi seg i løpet av fredag kveld, ifølge instituttet. Det ventes totalt 5-15 cm snø, mest i vest.

Ikke nok med snø, nå kommer nattefrosten også, ifølge Meteorologisk institutt. De stedene det klarner opp på lørdag, kan det bli frost natt til søndag, også i lavlandet.

Snøen kommer i forbindelse med et temperaturfall i Sør-Norge de neste to dagene. Også i Nord-Norge kryper temperaturen gradvis nedover.

Midt på treet

– Mange i Sør-Norge har opplevd et vekslende værregime med en del nedbør, og en del pent vær. Når et lavtrykk har passert, har et nytt kommet. Temperaturmessig har det vært over normalen i for eksempel Trøndelag de neste dagene, sier meteorolog Slettebø.

Etter en varm start på oktober er det kjøligere vær i vente 🌬️ Inn mot helga og neste uke skal det bli mer høstlige temperaturer 🍂 pic.twitter.com/byMu3MERxv — Meteorologene (@Meteorologene) October 7, 2020

Torsdag kveld kommet et nytt lavtrykk innover landet, som tar med seg en front i Sør-Norge, og det gir en del nedbør fredag. Det betyr altså snø på over 800 meter over havet.

– Dette lavtrykket fører til at temperaturene synker over hele Sør-Norge fredag. Det kan bli rundt 8-9 grader i Bergen og Trondheim, og kanskje litt varmere i Oslo, sier Slettebø.

– Temperaturene synker, men verken til et katastrofedårlig nivå eller et kjempebra nivå i Sør-Norge, sier han.

Fint høstferie-vær

I Nord-Norge faller ikke temperaturene like raskt som i den sørlige landsdelen, men også der synker de gradvis.

– Det som skjer i Sør-Norge fredag, skjer i Nord-Norge lørdag. Lavtrykket i sør beveger seg langs kysten nordover i Sverige og etter hvert kommer det i Barentshavet, som vil føre til pålandsvær, som betyr at det blir kjøligere, sier Slettebø.

I for eksempel Tromsø vil temperaturene falle fra 10-12 grader til 5 grader.

– Fra lørdag vil temperaturene generelt ligge på under 10 grader i Nord-Norge og langt inn i neste uke. I Tromsø vil det falle til nærmere 5 grader, sier meteorologen.

Denne uken er det høstferie i blant annet Trøndelag og i Nord-Norge. Den uka har bydd på mye pent vær, før temperaturene synker mot helgen.

Enn så lenge kan blant annet bodøværingene nyte 12-13 grader og tromsøværingene 10-12 grader.

– Det er når skolen starter igjen neste uke at det snur mot å bli et mer høstlig vær, sier Slettebø.