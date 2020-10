Kari (78) skulle bare ta seg en røyk – døde av brannskader

I slutten av februar i år ble Kari Jensen (78) lagt inn på Byskogen sykehjem i Larvik etter å ha falt og brukket en arm. Jensen hadde nedsatt syn og hørsel, samt satt i rullestol.

4. mars ba Jensen om hjelp til å komme seg på terrassen for å kunne røyke. En ansatt hjalp henne med ulljakke og trillet henne ut i gangen.

Denne ansatte måtte så, ifølge rapporten fra Larvik kommune, prioritere en annen oppgave. Da fikk Jensen hjelp fra en annen ansatt til å komme seg ut.

TV 2 har fått innsyn i rapporten fra kommunen, som beskriver hendelsen.

Jensen ble ikke tilsett på terrassen etter hun ble trillet ut. En halvtime senere oppdaget en annen sykepleier, som akkurat hadde startet på jobb, at klærne til Kari hadde tatt fyr.

Det var NRK som først omtalte saken denne uken.

– Forkastelig

De ansatte fikk slukket brannen, men 78-åringen hadde brannskader på store deler av kroppen. Hun gjennomgikk to større operasjoner, men døde en uke etter hendelsen.

TV 2 har vært i kontakt med sønnen til avdøde Kari, Truls Jensen.

– Jeg synes det er forkastelig, sier han.

SØNN: Truls Jensen og familien ønsker ikke at andre skal gå gjennom det de har gjort. Foto: Privat

– 25 prosent av kroppen var forbrent, og 19 prosent av det var dyp forbrenning, sier sønnen.

I rapporten fra kommunen kommer det fram at endelig dødsårsak ikke er kjent for Larvik kommune, men at det er overveiende sannsynlig at dødsårsaken har sammenheng med skader som oppstod i brannen.

Nå ønsker familien en endring i sykehjemmets rutiner, og sier de ikke ønsker at andre skal måtte gå gjennom det de har gjort.

– Jeg er ikke interessert i å ta en enkeltperson. Det er kommunen som må stå til ansvar, mener sønnen.

Reagerer

Han reagerer på at kommunen har endret sin forklaring flere ganger i saken. Sønnen sier at det først ble hevdet at moren var alene i fem minutter, men at dette senere ble endret til 30 minutter.

I tillegg ble det sagt at man brukte et brannteppe for å slukke brannen, men dette stemte heller ikke, forteller sønnen.

I den endelige rapporten fra sykehjemmet står det at det ble brukt et såkalt røykeforkle, ikke brannteppe, og at Kari Jensen var alene i en halvtime.

– Det er tøft å miste mora si under slike omstendigheter. Man skulle tro at de klarer å ta vare på folk, sier Jensen.

Han forteller at de ikke har mye tiltro til sykehjemmet.

– Vi føler oss holdt på utsiden. Det virker som om man prøvde å dekke over historien, sier han.

– Forferdelig sak

Saken ble først undersøkt hos Helsetilsynet, og etter hvert sendt til fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Larvik kommune, ved kommunalsjef for Helse og mestring, Guro Winsvold, lover å ta ansvar i den tragiske saken.

– Jeg vil understreke at dette er en forferdelig sak med verst tenkelige utgang, sier Winsvold til TV 2.

Saken ligger nå til vurdering hos Fylkesmannen.

– Kommunen har oversendt og tilgjengeliggjort all vår informasjon i saken til Fylkesmannen og vi avventer deres vurderinger. Utover dette har ikke kommunen noen kommentar før svar fra Fylkesmannen foreligger, sier Winsvold.

– Hvordan stiller du deg til kritikken fra familien?

– Vi har ingen kommentar til dette nå. Vi vil avvente å svare dette opp etter Fylkesmannens undersøkelse, sier hun.

TV 2 har ved flere anledninger forsøkt å komme i kontakt med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark onsdag, uten å lykkes.

Han sier i en kommentar til NRK at de trenger tid til å fullføre behandlingen, og anslår at det kan ta opp mot én måned.