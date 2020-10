Kameraten om Filipstad-ulykken: – Vi ville bare ha et sted å snakke

Bane Nor mener at de ikke kan holdes ansvarlig for ulykken i en togtunnel hvor Even Warsla Meen (15) døde. Onsdag startet rettssaken der selskapet er tiltalt.

Det tok ikke lang tid fra Even Warsla Meen begynte i ny klasse på Ruseløkka skole i Oslo, til han fikk en god venn.

Onsdag var kameraten første vitne i Oslo tingrett for å fortelle om den tragiske ulykken i en togtunnel på Filipstad i februar 2019, der klassekameraten Even mistet livet.

– Vi ble ganske gode venner. Vi hadde noen par felles aktiviteter som vi likte å gjøre, som samme musikksmak, fortalte kameraten i retten onsdag.

Det var 24. februar i fjor at Even Warsla Meen gikk gjennom et hull i et gjerde og inn i togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo, sammen med en 16 år gammel jente og en 15 år gammel kamerat.

Inne i tunnelen klatret de tre ungdommene opp på et parkert tog. Der kom de borti en kjøreledning som var spenningssatt med 15.000 volt.

Warsla Meen døde. De to andre ungdommene ble kritisk skadd, men overlevde. Nå er Bane Nor tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt Meens død og skadene på de to andre.

Husker skrikene

Kameraten beskriver Even som en «morsom og koselig» person, som brydde seg om hva andre tenkte.

Samme dag som ulykken skjedde, gikk kompisen hjem til Even for å være med å feire kjæresten til Even sin bursdag.

BESTEVENNEN: Even Warsla Meen ble bisatt i Frogner kirke. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Vi hang litt der og snakket, så hadde vi tenkt å gå ned til Filipstad for å se oss rundt. Jeg har vært der før og visste hvordan det så ut, så vi dro ned dit. Det var ikke så vanskelig å komme seg inn. Vi bare hoppet over gjerdet, sier han.

I vitneboksen fortalte den gode vennen at de dro dit for å ha et privat sted der de kunne snakke.

Ved jernbanesporene fant de soveposer og taggeutstyr. Da de fant toget som sto parkert inne i tunnelen, ville de klatre opp på taket, fordi det var det eneste stedet å sitte.

Det tok ikke lang tid fra vennegjengen kom seg på taket til ulykken skjedde. Kameraten husker ikke så mye, men han husker Evens skrik.

– Even skrek som jeg aldri har hørt ham skrike før. Og jeg sa at han skulle rulle ned, fordi det brant der oppe. Han hørte ikke på meg, og jeg tror ikke han skjønte noe egentlig, beskriver kameraten i retten.

Fikk brannskader

Kameraten begynte å lete etter Evens kjæreste, men fant henne ikke.

– Så skulle jeg komme opp for å få Even ned, men venstre hånd fungerte ikke, så jeg kunne ikke gripe i noe.

Kameraten fikk brannskader i 20 prosent av kroppen, inkludert hele venstre hånd og i høyre fot.

I retten fortalte han at han ikke tenkte på at det var farlig å gå på området.

– Jeg har aldri sett et tog gå forbi der. Det var ikke lys og det var dårlig innrammet, så jeg tenkte ikke at det var brukt i det hele tatt.

– Hadde du gått gjennom hvis gjerdet hadde vært 1,80 meter høy uten hull?

– Nei.

Kameraten forteller at han ikke liker å se på skadene i dag, men at det går bra med ham.

– Vil du si noe om hvordan du har hatt det?

– Det har vært litt vanskelig, sier han.

Mener Bane Nor ikke gjorde nok

Det er Bane Nor som har ansvaret for jernbanenettet i Norge.

Tiltalen er tatt ut fordi påtalemyndigheten mener at det statlige foretaket ikke gjorde nok for å hindre at folk kunne ta seg inn i jernbaneområdet på Filipstad.

Etter ulykken har det kommet fram at deler av gjerdet ved tunnelen var for lavt, og at det var ett eller flere hull i gjerdet. Det var heller ikke vakthold eller overvåking av tunnelen.

I mars ble Bane Nor ilagt en bot på 10 millioner kroner av Oslo statsadvokatembeter.

– Forelegget omfatter overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt å ha påført noen en betydelig skade, skrev Oslo statsadvokatembeter i en pressemelding.

Tre uker senere ble det klart at Bane Nor vedtok forelegget for manglende sikring, men ikke for å uaktsomt ha forvoldt noens død eller betydelig skade.

– Vi er enig med påtalemyndigheten i at mangler ved tilsyn og vedlikehold, som også har kommet fram i Bane Nors egne undersøkelser, kan være en del av årsaken til ulykkens fatale utfall. Ungdommenes valg og handlinger står dessverre også helt sentralt i denne saken, sa konsernsjef Gorm Frimannslund.

Han mente at ungdommenes handlinger ikke ble tillagt nok vekt i forelegget.

Dermed valgte statsadvokaten i mai å ta saken til retten.

Bane Nor: – Ungdommene har tatt et valg

Bane Nor har flere ganger beklaget ulykken og uttrykt medfølelse med de skadde og etterlatte.

– Vi er ikke enige i at områdesikringen på Filipstad var slik at den gir grunnlag for straffansvar, sier konserndirektør for infrastruktur Vibeke Aarnes i Bane Nor til Aftenposten.

Hun mener ungdommenes valg må belyses i saken, og at de må ta en grad av uaktsomhet på sin kappe.

– De har tatt seg inn på et område som er gjerdet inn, skiltet og tydelig markert som jernbaneområde. De har tatt et valg. De må også selv ta et ansvar for handlingene sine, sier Aarnes.

Avisen har også intervjuet Even Warsla Meens mor, Gry Warsla.

– Det jeg ønsker meg mest av alt, er at Bane Nor slutter å si at det var ungdommene som tok valget. Frontallappen hos så unge mennesker er ikke ferdigutviklet. De tar helt andre valg enn voksne, sier hun.