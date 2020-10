Porsches første elbil, Taycan, har truffet det norske markedet med et solid smell. Om ikke lenge kommer nummer 1.000 av denne bilen til å blir registrert på en norsk eier. Det er svimlende høye tall for en Porsche!

Forklaringen er imidlertid enkel: Fritak for avgifter og moms, gjør det svært gunstig å kjøpe Taycan. Kombinert med at den også byr på praktiske egenskaper, med fire dører, firehjulsdrift og et bra bagasjerom, treffer den også nye kunder.

Vi har allerede testet alle variantene av Taycan grundig – på alt fra norske fjellveier til tyske Autobahn. Ja, selv toppfarten har vi sjekket at Porsche kan stå inne for: 260 km/t.

Men denne gangen er det en helt ny og spesiell test vi gjør oss klare for: Kjøring på bane!

Enkelte dager på jobb er bedre enn andre ...

To store utfordringer

Rudskogen er Norges heftigste racerbane – og en av de råeste i Europa. Den er 3.237 meter lang, byr på en rekke tøffe svinger, 43 meter høydeforskjell og strekker der du fort kommer opp i rundt 200 km/t.

Vanligvis er en racerbane et sted der Porsche føler seg hjemme. Men det er noen ufravikelige fakta som taler sterkt imot at Taycan skal være et råskinn på bane:

Vekten på opptil 2,3 tonn - og den fysiske lengden på bilen: 5 meter.

Noen lett og kompakt bil er dette ikke.

Lavt tyngdepunkt

Derfor har Porsche jobbet mye med å gi bilen egenskaper som i mest mulig grad skal nøytralisere disse to store utfordringene. Her er noen av hovedpunktene:

Svært lavt tyngdepunkt, på grunn av lavt plassert batteripakke. Det er alltid en stor fordel. Faktisk er det lavere i Taycan, enn i sportsbilikonet 911.

Firehjulsstyring, der hjulene bak svinger motsatt retning i lav hastighet, og i samme retning som forhjulene når du kjører i over 70 km/t

Avansert justerbar trekammers luftfjæring. Porsche Active Suspension Management (PASM) består av dempere som aktivt tilpasser seg kjørestil og underlag - og kan styre hvert hjul individuelt.

Brede dekk! 20" er standard – med 285 mm brede dekk bak. Går du for 21", får du 305 mm bak! Det gir skikkelig grep.

To gir! Vanligvis har elbiler bare ett gir. Taycan har to - ett for akselerasjon, ett for toppfart

Mulighet for keramiske bremser

Straks klar for take off! Launch Control med Porsche Taycan er en heftig opplevelse.

761 hk!

Det er altså noen av de viktigste grepene som Porsche har gjort, for å gjøre Taycan like rask og smidig som krevende kunder forventer.

I tillegg har du selvsagt selve drivlinjen. 4S er den rimeligste. Men selv her har du 531 hk med boost-funksjonen – eller 571 hk om du har 4S Performance Plus. Turbo og Turbo S byr på henholdsvis 680 og 761 hk når boost-funksjonen er aktiv.

Da begynner det vel allerede å lukte seriøs banebil, her? Vel akkurat det er det vi har tenkt å finne mer ut av, nå.

– Gjør det så mye du vil

En av øvelsene vi skal igjennom, er launch control. Rett og slett full hyling fra stillestående opp til rundt 200 km/t. Det foregår på langstrekka på Rudskogen.

Porsche er litt spesielle akkurat på dette med launch control. De fleste andre bilprodusenter forteller deg gjerne at dette er en så stor belastning på bilen og drivlinjen, at du bør begrense bruken. Noen sier til og med at bilen må på service hvis du gjør det mer enn 5-10 ganger.

Taycan derimot, har ingen begrensninger. Hverken på antall eller at den må innom verksted jevnlig. Beskjeden derifra er enkel: Det er dette bilen er bygget på. Gjør det så ofte du vil – og kos deg!

Det er få biler vi har kjørt som maskerer vekt og fysisk størrelse så godt som Porsche Taycan.

Smertefullt!

Spurtøvelsen blir gjennomført med alle de tre variantene. Turbo S er i særklasse. Når du slipper bremsen, er det som å sette en fyrstikk til et gassbluss. Det bare eksploderer!

Den krysser linjen like under 200 km/t. Akselerasjonen med varme dekk og tørr asfalt er på grensen til smertefull.

Og innstegsmodellen 4S er på ingen måte noen sinke, den heller. Vi kan love at du får smake skikkelig på G-kreftene her også. Toppfarten er rundt 185 km/t når vi krysser linjen.

0-100 km/t-tiden på de tre variantene er 3,8 (4S Performance Plus), 3,2 (Turbo) og 2,8 sekunder (Turbo S).

Med akselerasjon som en superbil, er Porsche Taycan et formidabelt råskinn på bane.

Forventninger

Men det er jo først og fremst hvordan bilen takler skikkelig banekjøring, vi er spente på. Helt siden første gangen vi testet Taycan, har vi hatt inntrykk av at den kan leve opp til de forventningene man har til en Porsche.

Men en ting er å kjøre på vanlig vei — en annen er å presse den mot grensene på bane. La den strekke helt ut og utfordre den skikkelig i svingene.

For rask

Tilfeldighetene vil ha det til at vi kjører råskinnet, Turbo S, først. Den har vi tidligere "kritisert" for rett og slett være for rask. Den går så inn i hampen fort – og med de norske fartsgrensene, er det nesten slitsomt. Du rekker knapt å trykke på gassen, før du må hive deg på bremsen!

På bane, derimot, er det bare en fryd. Uten angsten for å bryte fartsgrensen, er det herlig å hamre gasspedalen i gulvet – og holde den der.

Ut av den første svingen og ned mot Angsten (en av de verste svingene på Rudskogen!) tipper vi 200 km/t, før det er tid for å bremse. Hardt!

Som en fyrstikk til et gassbluss

Angsten er en lang og litt utfordrende U-sving – i bunnen av en bakke. Den er krevende. Men bilen leverer. Det er god balanse, knapt noe som minner om krenging – og bilen føles stødig og trygg. Gjennom svingen merkes firehjulsstyringen godt – og når vi kan gå på gassen igjen, er responsen umiddelbar.

Men det varer ikke lenge før vi må hardt på bremsen, igjen. En kjapp S-kombinasjon før "Porsche-svingen". Igjen, Taycan oppfører seg eksemplarisk.

Innvendig utstråles det mer luksus enn racing. Men midtstilt turteller er i kjent Porsche-tradisjon på plass.

Tåler juling

Det samme er opplevelsen gjennom Slakter'n, nok en vrien og mye skarpere U-sving. Taycan bare fortsetter å imponere med grep, styrefølelse og fraspark.

De keramiske bremsene er også ekstreme. De hugger til – og tåler mye juling.

Tidvis merker vi at andregiret kommer inn litt ubeleilig. Men det er så sjeldent at det neppe vil påvirke rundetidene dine betydelig.

Ærefull sammenligning

Vi kjører to runder med alle de tre variantene av Taycan. Etter seks runder sitter vi lett skjelvende og svette igjen, og skal forsøke å oppsummere opplevelsen.

Joda, du vil merke forskjell fra en 911. Både vekt og størrelse. Men langt mindre enn du skulle tro. Og det i en firedørs elbil! Bare det at vi kan nevne en slik bil i samme setning som 911 er litt av en prestasjon.

Firehjulsstyring er viktig utstyr for å få mest mulig ut av svingene. Det samme er de justerbare demperne.

Baksetet er i utgangspunktet tenkt for to personer.

Tidligere har vi sagt at 4S er det beste kjøpet. Forklaringen på det er at den koster minst, gir best rekkevidde – og har mer enn nok fraspark.

På bane er det imidlertid Turbo S som skinner aller mest. Her kan du jo faktisk utnytte kreftene til det fulle – og skyvet ut av svingene er til å få gåsehud av.

Finnes det en bedre elbil med fire dører å ratte rundt på en bane? Ikke som vi har testet, i alle fall ...

Video: Her tester vi toppfarten til Porsche Taycan:

