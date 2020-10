Ekspert om mulige komplikasjoner: – Kan trenge pacemaker

Kongen har vært sykmeldt siden 25. september. Da ble han innlagt på Rikshospitalet på grunn av tung pust. Nå skal kong Harald skifte hjerteklaff for å bedre pusten.



Lederen av Norsk cardiologisk selskap, Ole Christian Mjølstad, sier det kan være komplikasjoner ved en slik operasjon.

– Det vanligste er at man kan få ledningsforstyrrelser i hjertet, altså blokkeringer av hjerteimpulsene. Han kan trenge en pacemaker. Det er jo en operasjon selv om man går via blodårene, og da er det ikke helt uten mulige komplikasjoner, sier Mjølstad.

En pacemaker brukes når hjertet slår for langsomt, eller hvis det stopper. Den sender små strømstøt til hjertet og får det til å slå.

– Blodstrømmen blir hemmet

Mjølstad er også seksjonsoverlege ved klinikken for hjertemedisin på St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Det er snakk om TAVI – dette er et inngrep der du går inn med kateter via lyskepulsåren og legger en ny klaff i den her allerede innsatte klaffen. Det som beskrives i pressemeldingen er at klaffen som sist ble innsatt igjen har blitt så trang at den gir symptomer. Det er ikke uvanlig at dette skjer etter en periode på 15 år. Det var for 15 år siden to muligheter; å sette inn en biologisk ventil eller mekanisk ventil. Den mekaniske ventilen har sine ulemper og derfor valgte man å sette inn en biologisk ventil. Det som antakelig har skjedd er at den har degenerert og blitt trang, slik at blodstrømmen ut fra hjertet blir hemmet, sier Mjøstad.



– Veldig, veldig vanlig

I 2005 gjennomgikk kong Harald (83) en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren, den såkalte aortaklaffen. Kongens aortaklaff ble da erstattet av en kunstig hjerteklaff, laget av biologisk materiale.

«Slike kunstige biologiske hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år. Det er derfor ikke uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid», skriver kongehuset i en pressemelding.

– TAVI har siden han ble operert blitt en veldig, veldig vanlig prosedyre. Man går inn fra lysken, via hovedpulsåren og inn mot aortaklaffen – og blåser opp en ny ventil i den eksisterende klaffen – dette er også en biologisk ventil, sier Mjølstad.

Det er et team ledet kongens livlege, overlege Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Rikshospitalet, som vil gjennomføre operasjonen.

– Utgjør en viss risiko

Wasim Zahid er lege og spesialt i indremedisin og kardiologi. Han sier det er helt vanlig at en kunstig hjerteklaff blir slitt med årende.

– Ofte blir det trangt og stivt på nytt etter 10-15 års tid, sier han.

Ifølge legen utgjør alle kirurgiske inngrep en viss risiko. De komplikasjonene man frykter mest ved en slik operasjon er at det kan bli skader på pulsåren, sier Zahid.

– Det er også en risiko for hjerneslag. Når man sprenger opp ting i hovedpulsåren kan det løsne mindre biter, så det er komplikasjonen man frykter mest, sier han.