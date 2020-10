Slik løser de lørdagens Skal vi danse-sending etter sykdom

Tirsdag skrev TV2.no at flere av Skal vi danse-parene var rammet av sykdom og dermed ikke fikk trent som normalt til lørdagens eventyrsending.

I første omgang omtalte TV2.no at Tarjei Svalastog, Siri Kristiansens dansepartner, og Rikke Lund, Thomas Alsgaards partner, var blitt syke. Det var proffdansernes partnere som fortalte om det i sine historier på Instagram.

Flere syke

Senere samme dag ble det imidlertid kjent at Mai Mentzoni, Andreas Wahls dansepartner, også var rammet. Wahl delte nemlig en video på Instagram av at paret forsøkte å trene over FaceTime.

Se Wahls Instagram-historie i videovinduet øverst i saken.

– Vi fikk trent som vanlig på søndag, men så ble jeg dårlig rett før trening på mandagen. Jeg var litt sånn: «Er jeg dårlig, eller bare sliten?». Det var litt vanskelig å vurdere, for det er jo krevende greier det her. Noen ganger er man kvalm fordi man er sliten, men jeg skjønte jo raskt at dette var noe helt annet, forteller Mentzoni til TV2.no.

Onsdag føler hun seg mye bedre, og paret skal tilbake på trening i ettermiddag. Da har det gått 48 timer siden Mentzoni sist hadde symptomer. Samtlige har de blitt bedt om å overholde en 48-timers karantene før de returnerer på trening.

Tilbake onsdag kveld

TV2.no har ringt rundt til flere av danserne, og da ble det også klart at Agnete Husebyes dansepartner, Bjørn Wettre Holthe, var blitt syk. Han føler seg helt fin onsdag morgen, og skal i likhet med Mentzoni returnere til dansesenteret med Husebye i kveld.

Også radioprogramleder Michael Andreassen lå nede for telling mandag, mens Ewa Trela har holdt seg frisk.

BLE SYK: Michael Andreassen var blant Skal vi danse-kjendisen som ble syke mandag, mens dansepartneren Ewa Trela har holdt seg frisk. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg lå rett ut hele mandag, men jeg følte meg fin i går og føler meg fin i dag, så Ewa og jeg skal tilbake på dansesenteret i ettermiddag, sier Andreassen.

Birgit Skarstein og dansepartner Philip Raabe returnerer også til dansesenteret onsdag kveld for en kort økt. Skarstein ble i likhet med de andre syk mandag, mens Raabe har sluppet unna.

– Vi møttes på mandag, også rakk jeg å se på at Philip viste meg det han hadde tenkt, men jeg var for dårlig til å snurre rundt på parketten selv. Til slutt innså jeg at jeg måtte dra hjem og legge meg, forteller hun.

– Ikke lagt opp til endringer

Dermed er seks av åtte gjenværende par rammet av sykdom. Kun Nathan Kahungu og Helene Spilling, og Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy har ikke meldt om at de er i dårlig form.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl sier til TV2.no at lørdagens Skal vi danse-sending skal gå som normalt.

– Vi har ikke lagt opp til noen endringer i lørdagens «Skal vi danse»-sending som følge av dette, sier Dahl.

Teller ned

Det legges imidlertid til rette for at de som har vært syke skal få mer treningstid fram mot sending enn det som var satt opp i utgangspunktet.

– Vi er utrolig glade for at alle som har vært syke nå er i bedring, og det legges selvsagt til rette for at de som har mistet verdifull treningstid skal få anledning til å ta igjen noe av det tapte, sier Dahl.

Rikke Lund og Tarjei Svalastog teller fortsatt ned timene til de igjen kan sette sine føtter tilbake på parketten. De skal tilbake torsdag morgen, og medgir at de har lagt bak seg noen heftige døgn.

BLE SLÅTT UT: Proffdanser Tarjei Svalastog lå nede for telling med magesyke mandag. Torsdag morgen returnerer han og dansepartner Siri Kristiansen på trening. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg blir som regel ganske dårlig når jeg har omgangssyke, så dårlig at jeg noen ganger er i ferd med å besvime. Nå vet vi jo ikke om dette var omgangssyke, men i dag føler jeg meg helt fin igjen, sier Svalastog.

Usikker på årsak

Ingen av de som ble syke vet hva dette kom av, men de har grublet litt på det – uten å ha konkludert med noe som helst.

– Jeg tror det blir vanskelig å si helt sikkert om dette var omgangssyke eller matforgiftning. Jeg vet at produksjonen har jobbet på spreng med å finne kilden, begynner Mentzoni.

VAR SYK: Mai Mentzoni ble rammet av magesyke mandag, men returnerer til dansesenteret sammen med Andreas Wahl onsdag kveld. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Når det er sagt, så har vi vært utrolig påpasselig med smittevern. Det ville vært litt paradoksalt om vi hadde fått omgangssyke i en tid hvor vi er så redde for korona, reflekterer Mentzoni videre.

Ifølge Lund har de trolig satt ny rekord i antall Skal vi danse-par satt ute av spill samtidig.

– Meg bekjent har det aldri hendt at så mange har blitt syke på en gang i Skal vi danse tidligere, sier hun.

De er alle spente på hvordan dette vil slå ut på lørdagens prestasjoner.

VAR SYK: Rikke Lund ble også syk mandag. I likhet med Tarjei Svalastog og Siri Kristiansen, returnerer hun og Thomas Alsgaard til dansetrening torsdag morgen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Kort frist

Svalastog har lagd en koreografi som foreløpig kun finnes i hans eget hode. Nå gjenstår det bare å lære den bort til dansepartner Siri Kristiansen – på to dager.

– Jeg kan den nå, og jeg har forberedt Siri litt på hva som kommer over telefon. Det er vanskelig å si hvor mye sykdommen kommer til å påvirke resultatet på lørdag – det kommer an på hvor godt vi klarer å bruke de to dagene som gjenstår. Men det er klart at to dager er færre enn seks, sier han.

Han er dog glad for at det blir lagt til rette for flere treningstimer de gjenværende dagene.

– Litt krise

Selv om hun er ved godt mot, er Mentzoni samtidig klar over at antall treningstimer har minsket dramatisk.

– En ting er oss danserne. Vi lever fint med å levere noe på gulvet på kort tid, men så har vi jo også noen kjendiser som skal lære koreografi og bli trygge på den. Den uka er kort fra før, og de trenger den, så dette er jo litt krise.

VAR SYK: Bjørn Wettre Holthe ble også syk mandag, men får trene sammen med Agnete Husebye igjen onsdag kveld. Foto: Thomas Andersen / TV 2

De andre proffdanserne sier seg enige, men alle tar utfordringen på strak arm.

– Vi er erfarne, og ting skjer. Det er utrolig hva man får til når man er presset på tid. Vi får bare bite tenne sammen og finne gode løsninger. Vi må nok forenkle litt koreografi og prøve å luke ut de trinnene som krever mest tid og terping. Det er bare å gønne på, sier Holthe.

Positive kjendiser

Michael Andreassen innser også at det blir litt knapt med tid å lære en helt ny dans, men han har prøvd å gjort seg kjent med paso doble hjemme.

– Jeg har jo ikke noe forhold til paso doble fra før av, men har brukt tiden på å se på videoer og øvd på holdningen foran speilet hjemme. Jeg får nok en pekepinn på hva jeg har foran meg når Ewa og jeg møtes i ettermiddag, sier han.

Andreassen har tro på at det blir en fin sending okkesom.

– Sånn er det noen ganger, av og til skjer det uforutsette ting. Ewa må nok tilpasse koreografien litt, også får vi alltids til noe. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for å hedre Kaptein Sabeltann, sier Andreassen blidt.

VAR SYK: Birgit Skarstein og Philip Raabe fikk ikke trent verken mandag eller tirsdag, da Skarstein var en av de seks som ble syk mandag. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Skarstein stemmer i, og nekter å dvele ved treningstiden som har gått tapt.

– Jeg tenker at vi må sørge for å bruke mist mulig tid på å irritere oss over den tiden vi har mistet, og utnytte all den tiden vi har igjen på best mulig måte. Vi kan jo ikke gi opp nå! Vi får bare dra opp alle triks vi allerede har i ermet og bruke dem for det de er verdt, avslutter hun.

