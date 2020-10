Dette svarer El Papi om masken som han aldri viser seg uten

El Papi har markert seg som en av de raskeste voksende artistene i Norge med over 100 millioner streams og over 17 000 følgere på Instagram på litt over to år.

Det siste året har 23-åringen fra Bærum hatt flere låter på topplistene både i Norge og Sverige.

Mystisk artist

TV 2 treffer artisten på beste vestkant i Oslo, hvor han bor i et kollektiv i en stor villa sammen med andre kompiser.

Se El Papi vise TV 2 sitt hjem i videoen i toppen av saken.

El Papi er en mystisk artist. Bortsett fra å avsløre sin alder og hvor han kommer fra, gjør han alt for å skjule sin sanne identitet.

På scenen og på bilder bruker han alltid en maske, som har blitt hans visuell signatur.

– Hvorfor har du alltid på deg maske?

– Jeg er fra en farlig familie og ble smuglet inn fra Mexico. Hovedgrunnen til at jeg har på denne masken er at noen skal komme bort på gaten å skyte meg ned. Jeg har en sketchy fortid, sier El Papi og ler.

ULLERN MANSION: El Papi bor i et stort kollektiv på beste vestkant. Foto: Pål Fredrik Pedersen/TV 2

Hedret helsevesenet

Med sangen «Sykepleierinnen» hedret El Papi helsevesenet som står på ekstra i år, og låta har hatt stor suksess for artisten.

– Jeg håper den har bidratt til samfunnet. Jeg tenkte på hva jeg kunne bidra med, og da tenkte jeg på sykepleierne. Jeg ville backe opp Norge og sykepleierne, forteller han.

Ny musikk

El Papi startet musikkarrieren med å lage flere av landets mest populære russelåter, men nå har han sluttet med det og vil satse på annen musikk. I hans siste låt, som heter «Vogue», handler det om forelskelse.

– Låta er basert på en sann historie fra da jeg var forelsket i en jente som skilte seg ut i gjengen. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det jeg synger om i sangen, sier El Papi som for tiden er singel.

ALLSANG: El Papi opptrer på Allsang på grensen med låta «Sykepleierinnen» i sommer. Foto: Thomas Andersen/TV 2

Savner fansen

23-åringen savner publikummet sitt og det å stå foran flere tusen personer og holde konsert. Koronatiden satte en foreløpig stopper for det. Nå gleder han seg til livet videre som artist og bruker tiden godt til å lage best mulige låter.

– Dagene er altfor chil. Før var det mer reising til konserter og sånn. Nå planlegger jeg nye låter og syke, store show til når alt dette er over, avslutter El Papi.