Ernas siste gave før valgkampen: Nye milliard-kutt i skatten for de rikeste

I forslaget til statsbudsjett for neste år foreslår Solberg-regjeringen å barbere skatten ved å gi aksjonærer en større rabatt når formuesskatten skal beregnes.



Rabatten økes fra dagens 35 prosent med ti prosentpoeng til 45 prosent. Dermed vil verdien av aksjer settes til 55 prosent totalt.

Prislappen for dette kuttet: 1,37 milliarder kroner.

Beregninger fra Finansdepartementet viser hvordan dette skattekuttet er nærmest kirurgisk rettet mot de aller rikeste:

Mens folk flest får null eller småpenger i skattekutt, vil alle nordmenn med årlig inntekt over 1 million kroner motta i snitt 2900 kroner i skattegave fra Erna Solberg.

Støre: – Skandale

– Snart åtte år med høyrepolitikk har ført til større forskjeller mellom folk og et skattesystem som favoriserer de med mest fra før. Selv i krisetid prioriterer høyreregjeringen å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk. Dette er intet mindre enn en skatteskandale, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Regningen for dette tar Solberg ved blant annet å sprøyte inn over 313 milliarder oljekroner.

– Erna Solberg tar tusenlapper fra folk på dagpenger for å gi mange millioner til mangemilliardærene. Bare dager etter at regjeringen fikk enda mer dokumentasjon på at formuesskattekutt ikke virker. Ingenting er viktigere for dem enn bankkontoen til landets aller, aller rikeste, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kasi.

Omfattende kutt

Solberg-regjeringen har flere ganger gjort omfattende kutt i formuesskatten. Allerede i sitt første budsjett, i tilleggsproposisjonen for 2014, reduserte de satsen på formuesskatten og økte bunnfradraget med en prislapp på 1,27 milliarder.

For 2021 anslår Finansdepartementet at formuesskatten vil utgjøre 15,4 milliarder kroner i skatteinntekter.

Samtidig får lønnsmottakere i Norge også justert sin trinnskatt. Regjeringen foreslår å kutte i satsene på trinn 1 og 2 i trinnskatten med 0,2 prosentenheter. I tillegg foreslås innslagspunktet på trinn 3 redusert med 2.600 kroner.

Samlet utgjør dette en skattelettelse på 1,48 milliarder kroner.



– Lavere skatt på arbeidende kapital gjør det mer lønnsomt å investere i norskeide bedrifter og arbeidsplasser, i hele landet. Det er viktig i en tid hvor norske bedrifter skal komme gjennom og reise seg etter krisen, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.