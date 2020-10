Siv Jensen: – Her blir det tøffe forhandlinger

Verken Jonas Gahr Støre (Ap) eller Siv Jensen (Frp) jubler over det som så langt er kommet fram om regjeringens budsjettforslag for 2021.

Onsdag klokken 10 blir regjeringes forslag til statsbudsjett for 2021 lagt fram.

Men allerede før dette var det blitt offentliggjort både nøkkeltall, og en rekke lekkasjer om hva som kommer i budsjettet.

Frp vil bli et viktig parti for regjeringen å komme til enighet med om budsjettet.

– Jeg tror dette blir veldig krevende forhandlinger. Nå må vi jo først se dette statsbudsjettet som blir presentert. Det har kommet en del lekkasjer og tall allerede, og jeg synes kanskje de anslagene vi ser her er noe optimistiske, sier Siv Jensen til TV 2.

Nøkkeltallene som ble publisert onsdag klokken 08, viser at regjeringen har tro på at arbeidsledigheten vil være på 4,4 prosent neste år, som er en liten nedgang fra 2020, der den lå på 4,7 prosent.

Samtidig anslår de et bruttonasjonalproduktet for 2021 på 4,4 prosent, mot minus 3,1 i 2020.

– For optimistiske

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre mener tallene er for optimistiske.

– Jeg synes regjeringen legger seg i det øverste optimistiske laget. Vi kan få en smittebølge til, og det kan da også komme en ny økonomisk krisebølge. Det er en fin balanse mellom å slite økonomisk og det å gå over ende, så jeg frykter for ledighetstallene neste år, sier Støre til TV 2.

Han mener budsjettet er med på å øke de økonomiske forskjellene i landet.

– De velger et skattegrep, jeg mener det nesten er en skandale, som virker ganske målrettet på å øke forskjellene. De som har store penger i aksjer, skal gå mer i pluss, sier han.

– Tøffe forhandlinger

Jensen sier det er flere saker som er viktige for Frp i budsjettforhandlingene.

– Vårt landsstyre har stilt opp en rekke saker som er viktige for oss – samferdsel, antall kvoteflyktninger, og ikke minst er det viktig å få ned avgiftene på varer som handles over grensene, sier Jensen.

– Nå skal vi først se på regjeringens budsjett, så skal vi komme med vårt alternativ, men det vil nok bli tøffe forhandlinger, sier Jensen.

Også Ap vil komme med sitt alternativt statsbudsjett. Her blir det å stimulere til flere arbeidsplasser, viktig.

– Arbeiderpartiet skal legge fram sitt alternativ, vi mener vi kan gjøre dette på en måte som gir folk arbeidsplasser. Vårt alternativ kommer til å være ganske forskjellig, også er det bare ett år til valg, sier han.

– Det som er viktig for meg er at det er tiltak her som får folk i arbeid, understreker han.

Jan Tore Sanner sa på vei inn på Stortinget for å fremlegge forslaget til statsbudsjett, at han håper dette er et budsjett partiene kan enes om.

– Jeg mener dette er et budsjett som sørger for at helsevesenet kan fortsette å bekjempe korona, og det er et budsjett som sikrer arbeidsplasser i privat sektor. Frp har også fått gjennomslag for mye av det de har markert som viktig for dem, sier Sanner til TV 2.