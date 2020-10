Salah reddet uteligger fra bøllegjeng

Fotballstjernen Mohamed Salah har tidligere fått ros for å gjøre Liverpool til en mer tolerant by. En stor studie gjort av Stanford University i 2019 pekte på at hatkriminalitet mot muslimer hadde gått ned med 18,9 prosent etter at Salah signerte for klubben sommeren 2017. I resten av landet var tendensen en annen.

Salah har ikke bare gjort livet bedre for muslimene i Liverpool. Han engasjerte seg og tok regningen da en ung egyptisk gutt fikk en alvorlig kreftdiagnose i 2018. I fjor ga han 11 år gamle Louis Fowler et minne for livet etter at den unge supporteren løp rett i en lyktestolpe i et forsøk på å få kontakt med Salah.

Nylig reddet Salah en uteligger fra en gjeng med bøller på en bensinstasjon like ved Anfield. Det skjedde i etterkant av hjemmekampen mot Arsenal. Liverpool-angriperen skulle fylle bensin da han oppdaget at hjemløse David Craig ble plaget av noen gutter.

Salah skremte vekk gjengen før han gikk i minibanken og tok ut 100 pund (ca. 1200 kroner). Salah ga pengene til uteliggeren.

– Mo var like vidunderlig som han er på banen for Liverpool. Han hørte hva guttegjengen sa til meg. Så snudde han seg mot dem og sa: «Dette kan være en av dere om noen år». Jeg visste at jeg ikke hallusinerte da Mo ga meg 100 pund, forteller Craig til The Sun.

Episoden ble fanget av et overvåkingskamera på bensinstasjonen.

– De kalte meg stygge ting, spurte hvorfor jeg tigget og fortalte at jeg måtte skaffe meg en jobb. Han så hva som skjedde, sa noe til dem og gikk til minibanken, forklarer Craig.

– I mine øyne er Mo en ekte hverdagshelt. Jeg ønsker å takke ham, avslutter Craig.