Sjeføkonom om nøkkeltallene: – Ikke bærekraftig på sikt

Statsbudsjettet presenteres klokken 10 onsdag, men for å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall to timer før fremleggelsen av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 vil regjeringen bruke 313,4 milliarder oljekroner. Det tilsvarer tre prosent av Oljefondet ved årets inngang, ned fra 3,9 prosent i 2020.

– Som ventet ville budsjettet innebære en ganske kraftig kontra-aktiv effekt fra 2020. Etter det mest ekspansive året i norsk historie, så får vi det mest kontra-aktive året i norsk historie, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Kontra-aktiv betyr at budsjettet bidrar til å redusere aktiviteten i norsk økonomi.

NØKKELTALL: Her er nøkkeltallene slik de ble fremlagt klokken 08 onsdag.

– Ekstraordinær situasjon

Dørum understreker at regjeringen ved årets budsjett legger opp til å sette en strek over alle de ekstra olje-kronene som er brukt i kriseåret 2020.

Dette har de gjort ved å korona-justere budsjettimpulsen i budsjettet.

– Dette er ikke bærekraftig, dette er mye mer enn det budsjettene kan håndtere på sikt, men vi må også tenke at Norge i 2021 vil være i en ganske ekstraordinær situasjon, sier han.

– Vi er blitt veldig forstyrret av at det har vært store svingninger i norsk økonomi gjennom året, sier han.

I tallene presentert onsdag morgen, går det fram at det legges opp til at brutto nasjonalprodukt i 2020 ender på -3,1, mens det er lagt opp til et brutto nasjonalprodukt på 4,4 i 2021.

– I disse tallene ligger det mye historie, Norge ble stengt ned 12. mars, og har gradvis hentet seg inn igjen. Tallene for neste år er svært usikre, selv om de beveger seg noe over i positiv retning, sier Dørum.

Tilbake på handlingsregelen

En annen som mener at budsjettet ikke er bærekraftig, er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er enormt mye oljepenger, det er det viktig å huske på. Da Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV gikk ut av regjering, brukte vi cirka 120 oljemilliarder. Nå er det rundt 200 milliarder mer. Så det er en enorm oljepengebruk man har lagt seg på, sier han.

– Over tid er det ikke bærekraftig å bare øke så mye som man har gjort. Et problem er at samtidig som vi ser at det er så høy oljepengebruk, er det et rekordhøyt antall som er uføre. Kostnadene av de som ikke er med arbeidslivet bare øker for hvert eneste år, så får vi se om regjeringen har noen ordentlig gode grep for å få flere i arbeid. Det er den viktigste måten å få ned oljepengebruken, sier han.

Dette er også Arbeiderparti-nestleder og finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik, enig i.

– Det har vært riktig å ha en høyere oljepengebruk det siste året. Det er riktig å bruke sterke virkemidler for å holde hjulene i gang og holde folk i arbeid. Men det er like viktig å være kritisk til hvordan pengene er brukt. Når vi ser på de åtte årene Erna Solberg har styrt, ser vi at det nesten har blitt en dobling av antall unge uføre. Vi ser at det har vært en dobling av antall milliardærer. Forskjellene i muligheter og rikdom i dette landet har dessverre økt. Nøkkeltallene viser likevel at det legges opp til å bruke mindre oljepenger i 2021 enn i 2020, sier hun.

– Strammere enn ventet

Selv om det legges opp til bruk av mye oljepenger, er regjeringen nå tilbake på handlingsregelen på 3 prosent av oljefondet.

– Den finanspolitiske impulsen var veldig ekspansiv i år, så i forhold til det er dette en innstramming. Det er naturlig etter en så ekspansiv impuls. Når en ser på Norges Banks anslag så har regjeringen en noe lavere oljepengebruk enn anslått, sier Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB, til TV 2.

Regjeringen venter at verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP-Fastlands-Norge) er ventet å øke med 4,4 prosent neste år, mot et ventet fall på 3,1 prosent i år.

– Veksten i økonomien regjeringen anslår er også noe høyere Norges Banks anslag. De er altså mer optimistisk, sier Aamdal.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, hadde ventet at det ville blitt brukt mer oljepenger enn det regjeringen nå legger opp til i 2021.

– Oljepengebruken er betydelig lavere enn ventet. Norges Bank har anslått 3,5 prosent. Dette bidrar til å holde rentene lave og kronekursen lav, og det vil styrke konkurransekraften. Dette er strammere enn ventet, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1.