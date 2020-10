Over 40.000 turister evakuert i frykt for orkan

Kategori 4-orkanen Delta ventes å treffe Yucatán-kysten i Mexico bare dager etter at den tropiske stormen Gamma herjet sør i landet.

Guvernør Carlos Joaquin i delstaten Quintana Roo sier at delstatsregjeringen er forberedt, men advarer turister og innbyggere om at dette er kraftig orkan. Sist Mexico opplevde en så kraftig orkan, var ifølge guvernøren da Wilma herjet i 2005.

Delta økte betydelig i styrke på mandag, men ble noe svekket tirsdag da den nærmet seg Yucatán. Meteorologer advarer om at orkanen fortsatt er svært farlig, til tross for at den har svekket seg.

Lokale innbyggere er blitt flyttet til tilfluktsrom. Over 40.000 turister i Cancún, Puerto Morelos og Isla Mujeres, de fleste av dem mexicanere, er evakuert, ifølge hotellforeningen.

