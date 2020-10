Koronakrisen sprenger oljepengebruken

For inneværende år anslår regjeringen i statsbudsjettet at de bruker 404,3 milliarder oljekroner. Nå varsler regjeringen at de også vil bruke over 300 milliarder i tillegg til neste år.

Så mye oljepenger har ingen norsk regjering brukt tidligere. Til sammenligning brukte daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) rundt 94 milliarder oljekroner til å håndtere finanskrisen i 2009.

Statsbudsjettet presenteres klokken 10, men for å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall to timer før fremleggelsen av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 vil regjeringen bruke 313,4 milliarder oljekroner. Det tilsvarer tre prosent av Oljefondet ved årets inngang, ned fra 3,9 prosent i 2020.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 mener oljepengebruken neste år kunne vært enda høyere.

– Oljepengebruken er betydelig lavere enn ventet. Norges Bank har anslått 3,5 prosent. Dette bidrar til å holde rentene lave og kronekursen lav, og det vil styrke konkurransekraften. Dette er strammere enn ventet, sier Holvik.

«Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet reduseres med 2,9 prosent målt som andel av verdiskapningen fra 2020 til 2021 (budsjettimpulsen), i hovedsak som følge av at mesteparten av de omfattende og midlertidige koronatiltakene i 2020 avsluttes», skriver regjeringen i en pressemelding.

– Fortsatt stor usikkerhet

Regjeringen skriver at koronapandemien har gitt det dypeste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstiden.

«De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Selv om gjeninnhentingen har gått raskere enn vi så for oss i mai, vil aktivitetsnivået trolig være lavere enn normalt i lang tid fremover».

Veksten i fastlands-BNP i 2021 anslås til 4,4 prosent, etter et anslått fall på 3,1 prosent i år.

«Den registrerte ledigheten er fortsatt på et høyt nivå, selv om tallet på helt arbeidsledige har falt med nesten 2/3 siden toppen i mars. Den registrerte ledigheten anslås å gå ned fra 4,9 prosent i 2020 til 3,1 prosent i 2021. Nedgangen i sysselsettingen i år snur til oppgang neste år i anslagene», er regjeringens forventning.

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 var bruken av oljeinntekter redusert med 0,2 prosentenheter fra 2019, målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, og ble anslått til 243,6 milliarder kroner. Det tilsvarte 2,6 prosent av den anslåtte verdien i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Handlingsregelen = Forsvarlig bruk av oljepenger

Norges Bank har tidligere anslått at regjeringen vil bruke 3,5 prosent av overskuddet i Oljefondet i statsbudsjettet for 2021. Det er over handlingsregelen på 3 prosent, men strammere enn i 2020. Da brukte regjeringen 3,5 prosent.

Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene. Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet (Statens pensjonsfond utland) som den forventede realavkastningen av fondet.

Regjeringen fikk i 2017 Stortinget med på å sette anslått realavkastning til 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Bakgrunnen for dette er lavere forventet avkastning av oljefondet.