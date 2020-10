Sanner: – Det blir et koronatilpasset budsjett

Klokken 06 startet den hektiske dagen for finansminister Jan Tore Sanner (H). Utenfor boligen sin kunne han fortelle om et budsjett som vil bli tilpasset pandemien.

Klokken 10.00 legges statsbudsjettet for 2021 frem. Det blir en lang dag for finansminister Jan Tore Sanner som allerede klokken 06.00 startet med å møte et samlet pressekorps utenfor boligen sin i Bærum.

– Så klart jeg er spent, det er en spesiell tid å legge frem et budsjett. Da jeg tenkte på budsjettet i februar kunne jeg ikke se for meg dette. Det blir et koronatilpasset budsjett i år, sier Sanner onsdag morgen.

Selv om det har kommet en rekke lekkasjer før budsjettet legges frem, holder Sanner kortene tett til brystet før budsjettet blir offentlig.

Han påpeker likevel at det er frykten for at pandemien skal sette dype sår i arbeidslivet, som vil prege budsjettet.

– Det blir viktig å få ned arbeidsledigheten. I løpet av de siste månedene har vi sett at mange permitterte har kommet tilbake på jobb, men min frykt er at ledigheten skal bite seg fast. Jeg er redd mange som har tatt en utdanning ikke har en jobb å gå til, sier Sanner.

Frp med ultimatum

Tirsdag kveld kunne TV 2 fortelle at Frp går inn i forhandlingene med flere hovedkrav.

Kutt i antall kvoteflyktninger er ett av dem.

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har fra før varslet at nivået på 3.000 kvoteflyktninger vil bli videreført i budsjettforslaget for 2021.

– Det er fullstendig uaktuelt for Fremskrittspartiet å være med på det, så her er det bare å kutte antallet hvis man skal ha en avtale med oss, sa Listhaug til TV 2.

– Sikker på løsning

Listhaugs krav skremmer ikke finansministeren.

– Alle partier er opptatt av budsjettet. Jeg regner ikke med at det blir en dans på roser frem til vi skal stemme over budsjettet. Men vi borgerlige partiene har klart å lage syv statsbudsjett, og jeg håper vi skal få til et nytt også, sier Sanner.

Regjeringen har tidligere i år foreslått en samlet oljepengebruk på 419,6 milliarder kroner på grunn av koronakrisen. Det tilsvarer 4,2 prosent av oljefondets verdi.

Den bruken vil minske i neste års budsjett.

– Det blir mindre oljepengebruk enn i 2020, fordi det er lyspunkter i norsk økonomi, sier Sanner før han forlater boligen sin.