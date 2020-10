Bortført ekspresident i Mali satt fri

Slektninger bekrefter at Malis ekspresident Soumaila Cisse er satt fri etter seks måneder som fange hos islamister.

De sier at Cisse og den franske bistandsarbeideren Sophie Petronin, som ble bortført for fire år siden, er på vei til hovedstaden Bamako.

For noen dager siden løslot maliske myndigheter over 180 islamister fra fengsel og sendte dem til Nord-Mali med fly, tilsynelatende for å forberede en fangeutveksling.

Cisse drev valgkamp i nærheten av Timbuktu for å gjenvelges til nasjonalforsamlingen da hans bilkolonne ble overfalt. Han ble bortført, og hans livvakt ble drept. Det eneste livstegnet fra ham var et håndskrevet brev i august.

75 år gamle Petronin forsvant i 2016 i byen Gao, der hun arbeidet med foreldreløse barn, og ingen hørte fra henne før hun 18 måneder senere ble vist fram i en video fra en al-Qaida-alliert gruppe.

