Tar grep etter ny smitte ved Det hvite hus

Natt til onsdag skriver ABC News at Stephen Miller har testet positivt for koronaviruset. Han regnes å være blant USAs president Donald Trumps fremste rådgivere, og står ifølge New York Times blant annet for mange av presidentens taler.

Han er også kjent som arkitekten bak Trump-administrasjonens «America First»-politikk og den strenge innvandringspolitikken, skriver nyhetsbyrået AP.

Han er den siste i rekken av høytstående personer ved Det hvite hus som har fått bekreftet smitte siden det ble kjent at Trump-rådgiver Hope Hicks var smittet natt til fredag. Listen inkluderer deriblant president Trump, som i går returnerte til Det hvite hus etter å ha tilbrakt helgen på sykehus.

Testet positivt

I en uttalelse opplyser Miller om at han har vært i karantene og isolasjon de siste dagene.

– De siste fem dagene har jeg jobbet borte fra kontoret i isolasjon, og jeg har testet negativt hver dag frem til i går, uttaler han.

– I dag testet jeg positivt for covid-19 og er satt i karantene, følger han opp.

Miller er gift med en av visepresident Mike Pence sine rådgivere. Ifølge The Washington Post har Katie Miller tidligere vært smittet av koronaviruset, og har ikke testet positivt på noen av testene hun har tatt siden smitteutbruddet før helgen. Ifølge visepresidentens lege Jesse Schonau står det per nå ikke noe i veien for at Pence kan møte demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris til debatt i Salt Lake City natt til torsdag norsk tid.

Men ifølge CNN er det besluttet å fjerne Katie Miller fra reisen til debatten. Pence og hans følge startet turen mot Salt Lake City mandag.



Krever at Trump blir frisk

Nyhetsbyrået Reuters skriver at den debatten kommer til å få unormalt mye oppmerksomhet, ettersom Trump midlertidig er satt ut av spill. Pence står normalt i skyggen av presidenten, og viser seg ikke i like stor grad frem i offentligheten. Også Harris har vist seg frem i mindre grad de siste ukene, skriver nyhetsbyrået.

Og debatten denne uken kan bli den eneste på en stund om Trump ikke blir frisk. Biden har sagt han ikke ønsker å gjennomføre den om presidenten ikke er friskmeldt innen 15. oktober.

– Om han fortsatt har Covid bør vi ikke ha en debatt, uttalte han til reportere natt til torsdag.

Lite folk ved Det hvite hus

Ifølge avisen New York Times sto mange av kontorene ved Det hvite hus tomme som følge av den omfattende smitten tirsdag. Mange har fått bekreftet smitte, og mange har valgt å holde seg hjemme. Pressekontoret er også stort sett tomt og både pressesjefen og flere ansatte ved kontoret er bekreftet smittet.

Som følge av smitten ved Det hvite hus meldte Washington D.C, som har greid å holde smittegraden nede de siste ukene, det høyeste smittetallet siden starten av juni.