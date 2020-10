Götze har funnet seg ny klubb

Mario Götze har vært klubbløs siden kontrakten med Dortmund utløp etter forrige sesong, men tirsdag har han blitt presentert som ny PSV-spiller.

Den tyske finalehelten fra 2014-VM har skrevet under for to år.

Den tyske storavisen Bild skriver at PSV-avtalen kommer som en overraskelse etter at det nylig så ut til å bli Hertha Berlin for Götze.

Götze, som scoret det avgjørende målet i finalen mot Argentina da Tyskland ble verdensmestere i 2014, gikk gradene i Dortmund og fikk sitt gjennombrudd under nåværende Liverpool-manager Jürgen Klopp.

I 2013 meldte Götze overgang til erkerival Bayern München. Den offensive midtbanespilleren klarte aldri å leve opp til de store forventningene i Bayern, og tre år senere ble han hentet tilbake til Dortmund.

Eindhoven-klubben bekreftet tirsdag at midtbanespiller Marco van Ginkel kommer på lån fra Chelsea denne sesongen.