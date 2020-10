Trippeldrapet rystet USA – nå har nye detaljer kommet frem

Småbarnsfaren ble intervjuet på TV og etterlyste sin gravide kone og to små barn. Så ble han selv dømt for å ha drept familien sin.

I august 2018 ble det satt i gang en storstilt leteaksjon da småbarnsmoren Shannan Watts og hennes to små døtre Bella og Celeste plutselig ble sporløst borte fra sitt hjem i Frederick i delstaten Colorado i USA.

Shannans ektemann Chris Watts ble flere ganger intervjuet av amerikanske medier om forsvinningen, og ba om at de måtte komme tilbake.

Ingen visste at han skjulte en grufull hemmelighet.

Feilet på løgndetektortest

Men etter å ha feilet på en løgndetektortest ble politiet mistenksom på den 33 år gamle familiefaren. Til slutt erkjente han å ha kvelt sin kone.

Watts hevdet imidlertid først at det var kona som drepte deres to små døtre.

Politiet trodde derimot ikke på denne forklaringen, og til slutt innrømte 33-åringen å stå bak de tre grufulle drapene.

DREPT: De to små jentene Bella og Celeste ble drept av sin egen far. Foto: CBI Colorado

I forrige uke hadde dokumentarfilmen «American Murder: The family next door» premiere på strømmetjenesten Netflix. Filmen er basert på private opptak fra familien i ukene og dagene før drapene, og diverse opptak fra politibetjentene som jobbet med trippeldrapet.

– Oppfører seg ikke normalt

Og det er flere nye, og rystende detaljer som dukker opp i dokumentaren.

Allerede dagen Shannan, Bella og Celeste forsvant, ble søkelyset rettet mot Chris.

Da politiet undersøkte i nabolaget, ga den ene naboen klar beskjed om at noe ikke stemte.

– Han oppfører seg ikke normalt i det hele tatt. Han vugger aldri frem og tilbake på den måten der. Og han pleier aldri å bære ting frem og tilbake i garasjen, og viser politiet en overvåkningsvideo fra drapsnatta.

Og naboen skulle vise seg å ha rett om Chris.

– Ingenting ga mening

Etter å ha kvelt sin egen kone til døde, pakket Watts henne inn i et pledd, og la henne i baksetet på bilen. Deretter tok han med seg sine to små døtre og kjørte avgårde til Andarko Petroleum, en av Colorados største olje- og gassboremaskiner.

– Jeg ser for meg hele kjøreturen ut dit. Kunne jeg ha reddet jentene mine? Kunne jeg har gjort noe? Hvorfor gjorde jeg det, det vet jeg ikke. Alt jeg ville i livet mitt var å bli far, og få de til å elske meg. Ingenting ga mening, sa Watts i et avhør med politiet.

Funnet i oljetank



Fire dager etter at de forsvant ble barna funnet i en oljetank fylt med råolje.

Under rettsaken som ble avholdt i november 2018 ble den endelige obduksjonsrapporten lagt frem. Der ble det klart at alle tre døde som følger av kvelning.

Chris Watts ble senere dømt til tre ganger livstid, uten mulighet for prøveløslatelse. Han fikk også ekstra tid for andre lovbrudd, deriblant for å ha avbrutt svangerskapet til kona, ifølge CNN.