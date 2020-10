– Hvis Carlsen ikke liker noe, gir han fullstendig blanke

Se Norway Chess på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 16.30.

Magnus Carlsen spilte remis i langsjakk-duellen mot iranske Alireza Firouzja (17) i Norway Chess tirsdag.

Dermed var det duket for armaggedon-oppgjør mellom de to. Carlsen havnet i skikkelig trøbbel, men brukte rutinenen sin og kunne juble for seier da tiden løp ut for rivalen.

– Magnus sin største styrke

Underveis i langsjakkduellen viste showmannen Carlsen seg frem i skrifteboksen. På en drøy halvtime var sjakkgeniet inn for å melde hele tre ganger.

– Veldig interessant stilling vi har fra åpningen, egentlig. Det er en type stilling som har blitt litt mer populær for svart de siste fem årene. Før det ville folk på bakgrunn av noen gode partiet fra Kasparaov si at hvit ville stå bedre, men sorte spillere med Kramnik i spissen har funnet en del ressurser generelt. Veldig interessant hva han gjorde i de siste trekkene. Det tyder på at han ønsker å spille ganske komplisert, var første melding fra Carlsen.

– Jeg har et håp om at det er en stilling han har analysert med computer, som kanskje ikke computerne klarer å vurdere så godt. Det blir interessant å se, fortsatte verdensmesteren.

Det får sjakkekspert Jan Ludvig Hammer til å hylle Carlsen.

– Det viser en selvtillit, og det er noe av det jeg synes er Magnus sin største styrke. Jeg har jo vært en del av analyseteamet hans til verdensmesterskap og sånt, og det er jo aldri sånn at du bare kan si at «datamaskinen sier dette er bra. La oss bare avslutte denne diskusjonen.» Alt må sjekkes via Magnus, for hvis han sier «nei, dette liker jeg ikke, her tror jeg datamaskinen feilvurderer», så er det bare å kaste det vekk og starte på nytt, forklarer han.

Carlsen er nemlig nådeløs dersom han ikke kjøper datamaskinens forklaring.

– Hvis han ikke liker noe, gir han fullstendig blanke i om sjakk-computeren liker det. Han er mesteren, det er hans mening som gjelder. Det er veldig fint å få et innblikk i den delen av sjakken, hvor det finnes personer som mener datamaskinene er veldig flinke når det gjelder slagvekslinger, men på strategiske vurderinger er det fortsatt situasjoner hvor mennesket er flinkere til å vurdere ikke bare hva som er godt, men også hva som er ubehagelig. En datamaskin vil ofte si «dette er en rik stilling», og så skjønner den ikke at med alle de beste trekkene så er det rikt, men ikke at det for et menneske vil det være vanskelig å finne de riktige trekkene her, for eksempel med svart, forklarer Hammer.

– Prøver å ta jobben min

Etter første runde i skrifteboksen tok det ikke lang tid før Carlsen var på plass igjen.

Denne gangen kom han med sine spådommer for hvordan partiet ville utvikle seg.

– Jeg synes han prøver å ta jobben min, spøkte Hammer da verdensmesteren hadde snakket ferdig.

Noen minutter senere var Carlsen tilbake igjen.

– En ting som jeg glemte å si i sted, begynte han, før han kom med sine betraktninger om hva som skjedde i partiet mellom Levon Aronian og Aryan Tari.

Norsk duell

I det oppgjøret var Tari i det gavmilde hjørnet. Han ga armeneren en flott 38-årspresang med å la seg beseire etter 48 trekk.

De to andre spillerne i turneringen i Stavanger er amerikanske Fabiano Caruana og polske Jan-Krzysztof Duda. Den duellen vant Fabiano Caruana, og med seks poeng totalt er Caruana i solid ledelse etter to runder. Carlsen står med tre poeng.

Onsdag blir det et norsk møte i Stavanger hvor den regjerende verdensmesteren møter Tari med svarte brikker.

I turneringen er det 3 poeng for seier og 1,5 poeng for seier i armageddon. Remis gir 1 poeng.