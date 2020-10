Ble hetset etter kontroversiell overgang – slo nådeløst tilbake mot gamleklubben

Lillehammer - Storhamar 0-5

Se 2-0-målet i videovinduet øverst!

– Når folk snakker dritt om deg, sier det seg selv at du blir litt tent. Jeg føler at jeg har fått masse energi, sa Storhamar-spiller Jacob Lundell Noer like før pucken ble droppet mot Lillehammer på hans gamle hjemmebane.

Det tok bare tolv sekunder (!) før Jacob Lundell Noer noterte seg for kveldens første scoring i Mjøsderby. Han doblet ledelsen med snaut fire minutter igjen av den første perioden.

– Jeg kan vel ikke få en bedre start enn det. Det var utrolig digg, sier Noer til etter den første perioden.

– Det var noe sånn her jeg drømte om, så drømmen gikk i oppfyllelse, sier Noer til TV 2 etter Storhamars 5-0-seier.

Tirsdagens kamp i Fjordkraft-ligaen var det første møtet med Lillehammer etter at han gikk til rivalen Storhamar før sesongen. Før kampen fortalte 22-åringen at hadde blitt hetset av sinte Lillehammer-supportere etter overgangen.

– Det er litt rart, men enn så lenge er det bare moro, sier Noer etter første periode om å møte klubben han spilte for i seks år.

Ulf Jimmy Andersson la på til 3-0 med drøyt tre minutter igjen av første periode. På tampen av midtperioden fomlet Lillehammer-keeper Joona Partanen pucken i mål til 0-4 etter skuddet fra Patrick Elvsveen.

I tredje periode hadde Lillehammer flere store muligheter til å skape litt spenning, men i stedet var det Eirik Salsten som fastsatte resultatet til 5-0 for Storhamar tre minutter før slutt.