Vil gjøre sykdommen til en vinnersak, men Trump selv kommer i veien for planen

Apparatet rundt Trump jobber hardt med å snu presidentens sykdom til en stemmesanker i valgkampen, ifølge flere amerikanske medier.

Den 3. november går amerikanerne til urnene, og om man tror meningsmålinger har Trumps motkandidat Biden et solid forsprang med kun én måned igjen til valgdagen.

Da presidenten i forrige uke avla en positiv Covid-19-test la hans rådgivere en plan for hvordan dette kunne bidra til å tette luken til Biden, og iverksatte en strategi der sykdommen skulle brukes til å inspirere sympati og vise motstandsdyktighet.

Det største problemet de har nå, er at presidenten selv ikke følger strategien.

«Førstehånds erfaring med covid-19»

Ifølge The New York Times så presidentens nærmeste rådgivere på sykdommen som en mulighet til vinne nye velgere ved å vise en ny innstilling til viruset.

Planen var at Trump skulle bruke tiden frem til den neste presidentdebatten den 15. oktober på å vise at viruset er alvorlig, men kan bekjempes. Rådgiver Erin Perrine var raskt ute på Fox News og hevdet at presidenten nå har «førstehånd erfaring med Covid, noe Joe Biden ikke har».

Dette ble derimot undergravd av at presidenten allerede mandag meldte på Twitter at ingen burde frykte Covid-19, og at det amerikanske folk ikke burde la det dominere livene deres.

Dette skrev presidenten uten å anerkjenne at han mottar langt bedre medisinsk oppfølging enn den gjennomsnittlige amerikaner, skriver avisen.

Tidligere strateg for senatets republikanske majoritetsleder Mitch McConnell, Antonia Ferrier, sier til New York Times at hun heller skulle sett presidenten gjøre som Storbritannias statsminister Boris Johnson, som takket helsepersonell og de som hjalp ham tilbake.

– Covid må bli frisk fra Trump

Ifølge Politico var intensjonen da Trump ble smittet å knytte diagnosen til den smerten millioner av amerikanere har opplevd de siste månedene. Over 17 millioner amerikanere har testet positivt på korona, og mer enn 210.000 mennesker har dødd med koronaviruset i USA.

Trump valgkampapparat ville vise at han er tøffere en motkandidat Biden, og at det at han har overlevd viruset, skal vise at han er mostandsdyktig.

Han får også støtte fra egne rekker, blant andre republikans representant fra Florida, Matt Gaetz, som skriver «Trump må ikke bli frisk fra Covid, Covid må bli frisk fra Trump», på Twitter.

Men Trump kommer selv i veien for strategien, fordi han og hans nærmeste fremdeles ikke tar landets helsemyndigheteners råd på alvor.

Politico trekker frem da Trump søndag kjørte ut for å vinke til sine tilhengere bak i en Secret Service-SUV som et eksempel på at presidenten tilsynelatende ikke tar smittevern på alvor.