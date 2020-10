Tilbake i 2016 valgte Evald Jåstad å realisere en stor guttedrøm. Som den første i verden tok han nemlig ut en splitter ny Ford Focus RS – som taxi.

Her snakker vi altså om en av de heftigste og morsomste kompaktbilene på markedet.

Bilen har 350 hk og klarer 0-100 km/t på raske 4,7 sekunder. Med manuell girkasse, sportsunderstell og driftmode – er Focus RS ikke det opplagte taxivalget.

Derfor har Evald også fått massiv oppmerksomhet, ikke bare i nærområdet. Taxien har også blitt verdenskjent, etter at Ford tok kontakt med Evald og delte en større reportasje på deres offisielle Youtube-kanal.

Det ser nesten ut som at bilen er hentet rett ut fra et rallycrossløp.

Schanche-gul

Vi i Broom var nylig i Odda for å møte Lothepus i forbindelse med et TV-opptak. Dette er også stedet hvor Evald er stasjonert, og det tok jammen ikke mange minuttene før en knallgul taxi plutselig dukket opp.

Vi tok naturligvis en prat med Evald igjen, for å høre hva som er nytt på taxien denne gangen.

– Den største endringen har du allerede sett. Nå er bilen foliert så nært citrus yellow man kommer. Dette er tilnærmet samme farge som Martin Schanche hadde på sin rallycrossbil i sin tid. Gulfargen ble også brukt på Ford Mondeo ST200 på 90-tallet, forteller Evald.

Nå blir taxien til Evald fra Ullensvang verdenskjent

Slik ser det ut på innsiden i en av Norges mest omtalte taxier. Legg merke til det nye håndbrekket.

Skryt av Lothepus

Han har også montert helt nye luftinntak på panseret. Disse er en direkte kopi fra Ford sine rallycrossbiler. Det samme er den gigantiske takspoileren.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet, nå begynner det virkelig å hjelpe godt på. Rent utseendemessig, vil jeg i all beskjedenhet påstå at dette må være en av de tøffeste taxiene i Norge. Jeg vet at det finnes både Audi RS 6 og et par AMG-taxier der ute, men dette blir noe ganske annet, smiler Evald.

– Hva sier kundene nå da? Dette ser jo nesten ut som en fullblods rallycrossbil?

– De bare smiler og ler, akkurat som meg. Noen tror jeg har kjøpt meg ny bil – så det er ingen tvil om at folien gjør jobben sin. Nå har jeg også fått på litt reklame for Lothepus, så han er minst like fornøyd om dagen.

Test Polestar 1: Vakker bil som imponerer – og skuffer

Eksosanlegget er et stykke unna originalstand. Vi kan love at lyden ikke skuffer!

Påkostet mye

Selv om en helt original Focus RS er en lite diskré bil i utgangspunktet, blir den nesten beskjeden i forhold til Evalds eksemplar.

I tillegg til foliering, luftinntak og rallycrossvingen bak, er det montert helt nye felger fra OZ og ikke minst et nytt og større eksosanlegg.

– Hvor mye har du egentlig påkostet denne bilen?

– Det har jeg faktisk ikke regnet på, men jeg må jo innrømme at det har blitt en del. Bare spoileren kostet 17.000 kroner.

Nå har RS-taxien passert 340.000 kilometer. Evald forteller at bilen stort sett har fungert veldig bra, med unntak av et par barnesykdommer han ikke ønsker å gå nærmere inn på.

Ford Focus RS forsvinner og blir ikke erstattet: – Veldig trist!

Under panseret har Ford montert sin prisvinnende EcoBoost-motor på 2,3 liter. Den lille rakkeren yter 350 hk og hele 470 Nm med overboost.

Vurderer ny bil

Med drøyt 340.000 kjørte kilometer på fire år, har Evald fått et godt bilde på bilens forbruk.

– Gjennomsnittet, inkludert en del småkjøring rundt i Odda, ligger på rundt literen per mil. På langkjøring klarer den seg med 0,8 liter/mil. Det syns jeg faktisk er helt greit, med tanke på kreftene og ikke minst kjøregleden. 0,8 er forresten det samme en Mercedes V-Klasse bruker. Da er i alle fall ikke jeg i tvil om hvilken bil som gir mest kjøreglede, ler Ford-sjåføren.

Det er ikke først og fremst bilnummeret du trenger lete etter – hvis du bestiller taxi av Evald. Da er det bare å gå etter lyden...

– Kommer du til å beholde bilen, eller har du andre planer?

– Jeg har ikke lyst til å selge bilen. Så den blir. Men jeg skal ikke utelukke en ny etterhvert. Slik det ser ut nå, vurderer jeg sterkt nye Ford Explorer ladbar hybrid. Det skal selvsagt også bli citrus yellow og i samme stil som Focusen i dag, sier Evald og legger til at han trolig avslutter taxi-yrket allerede om noen år.

– I 2024 innføres det et krav om at samtlige taxier i fylket skal være nullutslippsbiler. Det gidder jeg ikke, da får jeg heller finne på noe annet, sier han.

2020 Ford Focus ST: Her får du familiebil og råskinn – i ett

I videovinduet under kan du se Fords offisielle møte med Evald og hjemstedet Odda: