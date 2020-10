Hele Europa utenfor Norden kan bli rødt

Det opplyser FHI i en pressemelding.

FHI anbefaler å innføre innreisekarantene for Kypros, Liechtenstein og Latvia når regjeringen skal beslutte hvilke EU-, EØS- og Schengen-land som bør bli omfattet av dette denne uka. Dermed ligger det an til at hele Europa utenfor Norden blir rødt.

FHI anbefaler også at Gotland, Värmland, Västernorrland og Norrbotten, det vil si hele Sverige med unntak av Kalmar, blir rødt. Også to nye sjukvårdsdistrikt i Finland blir røde: Norra Karelen sjukvårdsdistrikt og Vasa sjukvårdsdistrikt.

Land og regioner som ved siste vurdering var røde er ikke gjenstand for vurdering av eventuelle lettelser denne uka. Vurderinger om å gjøre om land og regioner fra røde til gule gjøres hver 14. dag, i partallsuker.

Det er regjeringen som i løpet av uka beslutter hva slags innreisekarantene som skal gjelde for hvilke land og områder. Endringer trer i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag 10. oktober.

Saken oppdateres!