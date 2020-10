Misbrukt i Facebook-svindel: – Måtte de brenne i helvete!

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere kjendiser har opplevd at falske kontoer har blitt opprettet i deres navn på sosiale medier for å svindle venner og følgere.

Blogger Line Victoria Husby-Sørensen (37), også kjent som «Supporterfrue», er en av dem som har sett kontoer på Facebook og Instagram under hennes eget navn. Det er hun ikke fornøyd med.

– At noen bruker bilder av meg til å svindle eller tigge penger synes jeg veldig lite om, sier Husby-Sørensen til God kveld Norge.

FALSK: Denne Instagramkontoen tilhører ikke Line Victoria Husby-Sørensen, den er falsk. Foto: Skjermdump fra Instagram

Lokker med pengepremie

Gjennom profilene mottar venner og følgere en ny venneforespørsel etterfulgt av en beskjed om at de har vunnet penger i en konkurranse. Alt de trenger å gjøre er å trykke på en link som brukes til å samle personlige opplysninger som for eksempel kortnummer.

«Supporterfrue» understreker at dette er et forsøk på svindel.

– Noen har gjort seg skikkelig flid med å late som de er meg, og kommuniserer med andre som om de er meg. De er utrolig frustrerende, forteller Husby-Sørensen.

Den tidligere Mess TV-programlederen forteller at det er publisert bilder, tekst og artikler inne på profilene for at de skal virke mer troverdig.

– Jeg har verifisert konto på Instagram, så det er enkelt å se hvilken profil som er ekte, og hvilken man bør unngå å svare på, forteller hun.

– Men det er fort gjort å tro at man får meldinger av meg når de bruker mine bilder for å svindle noen, legger 37-åringen til.

Flere er utsatt

Komiker Sigrid Bonde Tusvik (40) forteller på sin Facebook-profil at også hun har blitt brukt i falske profiler som krever at de trykker på en link.

ADVARTE PÅ FACEBOOK: Sigrid Bonde Tusvik ga beskjed på sin Facebook-profil om at navnet hennes ble misbrukt i andre kontoer. Foto: Terje Pedersen

På Facebook har hun publisert flere bilder som eksempler der andre har mottatt meldinger om at de har vunnet penger og skriver følgende:

«Dette er spam/virus folkens! Ikke trykke på linker som ser slik ut eller bli venn med meg. Ha en god dag videre i virusangrep og koronaland».

Husby-Sørensen har allerede rapportert kontoene, og håper de skal forsvinne. Hun oppfordrer også både kjente og «mannen i gata» om å følge med i tilfelle det kan skje dem også.

– Brenn i helvete!

«Supporterfrue» forteller at det var en faktor som spesielt avslørte at det ikke var henne som skrev innboksmeldingene om pengepremien.

SVINDEL: Slik så innboksmeldingene som ble sendt til venner og følgere ut. Foto: Skjermdump

– De fleste som kjenner meg skjønte ut fra avslutningen der jeg visstnok skal ha skrevet: «Gud velsigne deg», som jeg sjeldent har for vane å gjøre til folk, sier hun.

Det er ikke første gang hun opplever at noen utgir seg for å være henne i sosiale medier. Tidligere har det blitt brukt bilder av henne i slankereklamer og på datingapper.

– Svindlere som kopierer opp andres profiler for å stjele penger bør faktisk brenne i helvete hele gjengen! Dette er business for de, og ingen skrupler, understreker hun.

Sigrid Bonde Tusvik har ikke svart på henvendelsen fra God kveld Norge.